Matty Roberts, un estudiante de 20 años de edad, de Bakersfiel, California, en Estados Unidos, creo un grupo a través de la red social de Facebook llamado “Storm Area 51, They Can’t Stop All Of Us” (“Asalto al Área 51, no pueden pararnos a todos”), en el que para entrar al campo aéreo en Nevada, Las Vegas, se debía hacer como Naruto, un conocido ánime que corre con el pecho hacia afuera y las manos hacia atrás.

Esta publicación sobre el Área 51 en Estados Unidos se volvió viral, por lo que el FBI tocó la puerta de Roberts, quien tuvo que explicar que no estaba fabricando ninguna “bomba de tubo”.

Cabe destacar que el evento para asistir al Área 51 llegó al millón de personas y la portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Laura McAndrews explicó a la BBC que “cualquier intento de acceder ilegalmente a las instalaciones militares o áreas de entrenamiento militar es peligroso”.

Arby´s, la segunda marca con de sadwiches más del grande mundo, que tiene 3.400 restaurantes en ocho países, se ofreció a alimentar a las personas que asistan al Área 51. Además de ello, Robert creo Alienstock y se canceló por problemas de logística. Este jueves 19 de septiembre se realizará un reunión en el Centro de Eventos de Las Vegas, de manera gratuita.

Esta semana se detuvo a dos youtubers holandeses, Govert Charles Wilhelmus (21) y Ties Granzier (20), dos amigos que querían explorar la misteriosa zona americana.

“No teníamos ninguna intención de asaltarlo, porque salimos el día anterior a las fechas del ataque reales, y solo queríamos....ir allí”, dijo Sweep a KTNV, afiliada de CNN.

El fiscal del condado Nye, en Nevada, Chris Arabia, informó que ambos se declararon culpables de intrusión y estacionamiento ilegal al Área 51. Los jóvenes fueron sentenciados a un año de cárcel, pero podría pasar tres días en prisión si cancelan 2.280 dólares cada uno.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó que toda persona que sea atrapada traspasando un base militar del Gobierno será multada con 500 dólares.

El día de hoy, la Administración Federal de Aviación Americano cerró el espacio aéreo el alrededor del Área 51 entre el 18 de septiembre y el próximo lunes 23, por “razones especiales de seguridad”.

El evento al Área 51 ya tiene 3.5 millones de personas que presuntamente asistirán o les interesa.

La senadora de Nevada, Jacky Rosen, declaró esta semana que está “realmente preocupado por el Área 51. Mi equipo y yo hemos estado en contacto con el Departamento de Defensa sobre todo esto”.

Por otro lado, los apostadores de Las Vegas actualmente están realizando apuestas sobre cuántas personas serán arrestadas e incluso sobre si el presidente Donald Trump tuiteará sobre el Área 51 esta semana.