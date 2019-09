La disparatada declaración de un cura: “Soy travieso, siempre llevo mi condón por si viene al caso”

Una declaración radial en señal abierta provocó que, en 2017, el sacerdote Tomás Herrera Seco fuera destituido de su cargo.

En el noticiero por Internet ‘Proyecto puente’, transmitido desde Sonora (México), el religioso se jactó de llevar siempre un preservativo en su billetera.

“Nunca digas de esta agua no beberé... he tenido relaciones sexuales de manera adecuada y limpia, pero vamos a dejar el perfil, para mí es importante el amor, la calidad del ser, no descarto nada ni desaprovecho”, aseguró Tomás Herrera Seco.

Y aunque el conductor del programa cuestionó por qué no vivía el celibato, el religioso dio otra respuesta desatinada.

“Pongamos que eres fiel en tu matrimonio. En ocasiones, hay una cierta tensión emocional y los especialistas pueden aconsejarte que si consideras tener una fuga, pues vete... si alguna cosa viene a ayudarte a estabilizar, personalmente lo recomiendo y lo asumo”, apuntó.

“Que yo haga tenido alguna experiencia sexual en mis 34 años de sacerdote no quiere decir que no esté enamorado de mi celibato... soy partidario de la libre opción del celibato”, agregó en la radio de México.

Estas declaraciones molestaron a la Iglesia católica local, por lo que Tomás Herrera Seco fue removido a mediados del 2017.

Sin embargo, tras casi un año y medio suspendido de trabajo pastoral, el religioso —de origen español— fue trasladado de la diócesis de Hermosillo (México) a la congregación de Palencia, en España.

Allí asumirá como administrador parroquial de la Unidad Pastoral de Santervás de la Vega.

Esta diócesis pertenece a la provincia eclesiástica de Burgos, tiene unos 180 mil habitantes y 456 parroquias.

Aunque el nombramiento ocurrió el 15 de julio, se haría efectivo en septiembre, según precisa la web de la Diócesis de Palencia.

¿Y la investigación?

El padre Luis Alonso Cobacame, vocero de la Arquidiócesis de Hermosillo (México), explicó que “hay una investigación que debe seguir su curso” y que se encuentra en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis por “escándalo”, ya que según “el Código de Derecho Canónico cualquier sacerdote que es motivo de escándalo, se le investiga al respecto”.

ACI Prensa, la agencia de noticias de la Iglesia católica, contactó con el delegado de comunicación de la Diócesis de Palencia, Txomin Pérez.

Él explicó que el P. Tomás Herrera Seco, de 70 años, “había pedido permanecer un año en Palencia por motivos de salud”.

Finalmente, el vocero también precisó a ACI Prensa que no les consta que el sacerdote del “condón en la billetera” continúe con el tipo de vida y de actividad sexual que manifestó en la entrevista de hace dos años.