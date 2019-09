Hombre se estrella y atraviesa centro comercial en Chicago: Fue detenido [VIDEO]

Este viernes por la tarde, una persona fue detenida después de que estrellara y atravesara un automóvil contra el centro comercial Sears en Woodfield Mall, en Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Según la policía de Illinois, en Chicago, hubo la sospecha de un tirador activo, sin embargo, no accionó el arma y no hay evidencia de laguna situación irregular con el sospecho. Resaltaron que hasta ahora, no se han reportado heridos.

“Un vehículo ingresó por una de las entradas del centro comercial Woodfield. El sujeto está en custodia. Hasta el momento, no hay evidencia de una situación de tirador activo”, indicó la policía de Schaumburg en un comunicado.

Sears en Woodfield Mall. Foto: difusión.

Ante el caos, el comercial de Chicago cerró rápidamente y de inmediato llegaron las autoridades de la ciudad para detener al agresor.

La policía de Illinois detuvo al agresor, de quien se desconoce el nombre. Foto: redes sociales.

A través de la red social de Twitter, el FBI publicó que estaba al tanto de la situación en el centro comercial de Illinois.