Donald Trump publica su primer tuit en español y amenaza a los latinos [FOTO]

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó por primera vez un mensaje en Twitter en el idioma español, y fiel a su polémico estilo, causo gran controversia, pues lanzó un duro mensaje hacia los inmigrantes que pretenden ingresar de forma ilegal a su país.

El mensaje, que ha tenido miles de retweets y reacciones en la mencionada red social. En la imagen publicada se puede ver el rostro de Donald Trump con el muro en la frontera con México de fondo y las palabras en español “No Más” sobre un recuadro rojo.

Debajo escribió: “No más falso asilo. No más ‘detener y soltar’. No más entrada ilegal en Estados Unidos”. Esto en clara alusión a los inmigrantes que quieren ingresar ese país a través de la frontera sur, buscando persuadirlos para que no lo hagan.

Además, Trump dio las gracias a al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por los “esfuerzos sin precedentes que ha hecho México para ayudar a frenar el flujo migratorio hacia la frontera sur de EE. UU." desde la firma del acuerdo entre los dos países hace tres meses.

El polémico tuit que publicó Donald Trump. Foto: Twitter.

Este agradecimiento se dio a través de un comunicado de la Casa Blanca, en el que se señala que ambos mandatarios expresaron su “deseo compartido” de que el Congreso de estadounidense apruebe “rápidamente” el nuevo acuerdo comercial entre EE. UU., México y Canadá, conocido como T-MEC en español o USMCA en inglés.

Del mismo modo, “se comprometieron a seguir trabajando juntos en esos y otros asuntos bilaterales”. EE. UU. y México firmaron un acuerdo migratorio el 7 de junio después de que Donald Trump amenazase con la imposición de aranceles a todas las importaciones mexicanas.

El acuerdo llegó después de que en mayo Estados Unidos detuvo en su frontera sur a casi 133 mil migrantes, la mayor cifra registrada en un solo mes desde 2006. Los dos países se instaron a revisar a los tres meses los resultados del acuerdo, que incluye la devolución a México de todos los solicitantes de asilo que habían cruzado sin papeles la frontera y el despliegue de efectivos mexicanos en la frontera con Guatemala.

Marcelo Ebrard, canciller de México, se reunió este martes en la Casa Blanca con el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, y conversó luego con el presidente Donald Trump para revisar los avances de este acuerdo migratorio alcanzado en junio.

El canciller mexicano sostuvo que la bajada en el tránsito migratorio es “irreversible”, aunque Pence le pidió que México “haga más". En agosto, la cifra de migrantes detenidos en la frontera entre ambos países fue de 50 693, muy inferior a la de los meses anteriores pero superior a la de los últimos años durante agosto.