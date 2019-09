¿Conocías antes la paradoja de Enrico Fermi propagada en 1950? El físico de origen italiano había cuestionado, en una conversación con sus homólogos, la posibilidad de vida extraterrestre: ¿Si hay tantas civilizaciones avanzadas por qué aún no las hemos contactado?, reflexionó. Desde entonces se ensayaron múltiples respuestas a esta contradicción.

Un equipo de investigadores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), junto con las universidades de Rochester, Pensilvania y Columbia, publicó un artículo sobre este inquietante tema. Allí se especula que seres de otros mundos ya han estado antes entre nosotros, solo que sus vestigios desaparecieron, debido a los auges y declives propios de toda sociedad.

Este es un nuevo enfoque respecto a las ideas de Fermi, quien creía que toda civilización llegaba a un punto en que se aniquilaba por su propia tecnología. Para él, no tener pruebas de la existencia de extraterrestres significaba el espejo mismo de nuestro destino, la desaparición.

Según ABC Ciencia, Jonathan Carroll-Nellenback, uno de los autores del ensayo de The Astronomical Journal, el estudioso italiano no tomó en cuenta ciertas variantes: el universo no es estático, pues se mueve constantemente, rota, explosiona, crea. Entonces, los viajeros desconocidos podrían estar aprovechando estos fenómenos naturales del espacio a modo de impulso.

PUEDES VER Winston Churchill afirmaba que descendemos de un habitante del mar de aspecto torpe [VIDEO]

Fermi inspiró a SETI, instituto dedicado a buscar vida en el cosmos | Foto: Getty

Por ejemplo, los exoplanetas que giran alrededor de su estrella acercan sus órbitas entre sí cada cierto tiempo. Mientras las distancias sean más cortas, más posibilidades hay que ellos puedan ‘abordarnos’. ¿Por qué no pensar en que esta es la situación dominante?

La paradoja de Fermi, sin embargo, ha tenido siempre las soluciones más pintorescas, pero no por ello tiradas de los cabellos. ¿Es incorrecto acaso imaginar que nadie nos visita desde lo profundo del cosmos, porque sencillamente esas especies viven debajo del agua? ¿Y si decidieron no venir porque nos temen tanto como nosotros a ellos? Nada debe ser descartado.

PUEDES VER Detectan el despertar de seis agujeros negros supermasivos en galaxias ‘muertas’

Los científicos decidieron hacer un experimento para darse una idea si la nueva hipótesis sería viable. Ellos utilizaron modelos numéricos de simulación, reprodujeron civilizaciones y calcularon la velocidad de las sondas, aunque hubo un problema: no todas las razas tendrían que estar interesadas en expandirse. ¿Conoceremos algún día el germen de sus intenciones?

¿Qué nos hace pensar que les interesamos a los alienígenas? | Foto: Getty

En el artículo, los expertos señalaron que no existen evidencias de vida extraterrestre en la Tierra, pero también recalcaron, por cierto, que en 4500 millones de años esas improntas pudieron ser arrasadas. De acuerdo a ABC Ciencia, por otra parte, los términos ‘expansión’ y ‘conquista’ van acorde al pensamiento estrictamente humano. “Sería pecar de ingenuidad”, se lee.

Tal vez el silencio cósmico esté destinado al ‘despertar’ pronto. Pero, poniéndonos a reflexionar, ¿qué nos hace tan especiales? ¿Nos habrán detectado a lo lejos para luego irse sin importarles?