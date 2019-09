Lo golpean y apuñalan hasta las muerte, pero espectadores solo graban y no detienen la pelea

El hecho ocurrió en Estados Unidos, cuando un adolescente de 16 años de edad fue asesinado a golpes a las afueras de un centro comercial de la ciudad de Nueva York.

Más de 50 personas presenciaron la pelea, tomaron fotografías y hasta los subieron en las redes sociales, sin embargo, ninguno de los presentes de tuvo la pelea, ni tampoco llamaron a las autoridades de la ciudad de Nueva York.

Khaseen Morris murió a las fueras de un restaurante, una puñalada y un brazo fue lo que acabó con su vida. La policía de Estados Unidos dijo que el asesinato había sido planeado, ya que el adolescente fue el objetivo de los agresores. Anteriormente, ya había recibido amenazas a través de llamadas telefónicas.

Según la cadena Abc7, los videos de la golpiza ayudaron a reconocer a la primera persona, de nombre Tyler Flach, quien fue detenido y acusado de asesinato. El joven será procesado este jueves.

Las grabaciones del asesinato se difundieron a través de Snapchat y otras redes sociales, mismas que llegaron a manos de familiares de Morris.

“Él era una persona que habría ayudado a cualquiera, y a él nadie le ayudó”, dijo entre lágrimas Keyanna Morris, la hermana de Khaseen, en declaraciones a la cadena NBC New York. “Es difícil de asimilar, algunas veces pienso que es solo un mal sueño. Él era la luz y la energía de toda la familia”, añadió.

La hermana también contó que el joven había sufrido de bullying y tuvo que cambiar escuela cuando la situación se agravó.

"Le dijo a mi madre que era la primera vez en mucho tiempo que se sentía tan feliz, porque había encontrado por fin una escuela donde podía ser él mismo, sin que nadie lo juzgara", explicó.

Keyanna destacó que su hermano había llevado a otra chica a su casa después de una fiesta y la adolescente le contó a su novio, para que este sintieras celos.

"La chica se lo dijo a su ex novio, le dijo: "Oh, otro chico me llevó hasta casa". Ella intentaba ponerlo celoso. Mi hermano no se lo merecería. Era la persona más pacífica y cariñosa del mundo", concluyó.

Cabe destacar que en la pelea participaron hasta siete agresores, hasta el momento solo se ha detenido a una sola persona.

Vicente García, investigador de Nueva York, dijo que el caso sigue abierto para la aprehensión de los otros seis atacantes.