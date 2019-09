“Me quiso ahorcar con la bufanda”, el testimonio de una niña de 6 años que sufre de bullying

Para Giuliana Irala, el pasado 2 de septiembre iba a ser un día más en su vida, pues fue a buscar como todos los días a su hija de 6 años a su colegio, donde cursa el primer grado de primaria. Sin embargo, al llegar a casa, la pequeña le hizo una terrible confesión: “'R (su compañero de clase) me quiso ahorcar con una bufanda”.

Sorprendida por lo que le dijo su niña, la mujer le volvió a preguntar a la chiquita sobre lo que estaba diciendo y obtuvo como respuesta la ratificación del hecho. “Con la bufanda”, resaltó la nena. El caso de bullying ocurrió en la Escuela Nº 21 del barrio Satélite, en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Con tristeza e indignación Giuliana fue al colegio al día siguiente para hablar con la directora, pero le dijeron que estaba en una reunión. Ante su insistencia, la mujer fue derivada con el secretario del plantel, quien le ofreció cambiarla de salón, aunque la madre se negó pues alegó que su hija no era la culpable de lo sucedido.

“A mi nena no la vas a cambiar porque ella no es el problema. Si fuera ella, te pido que la manden a un psicopedagogo, pero ella es la víctima”, fue la respuesta de Giuliana. Ante esta situación, el secretario le pidió que no lleve a su hija por unos días, hasta que retorne la maestra titular a su puesto.

Cuando estaba por vencerse el plazo, para que la niña vuelva a clases, Giuliana intentó de nuevo hablar con la directora, y para asegurarse que le hicieran caso fue acompañada de un medio de comunicación local. Entonces las autoridades del colegio se comprometieron a trabajar con los chicos en el aula para que lo que pasó no volviera a ocurrir.

Sin embargo, cuando la niña volvió a clases al acoso escolar continuó por parte del mismo compañero, pese a que Giuliana le pidió a la maestra que el chico no se acercará a su hija y que esta le había asegurado que este hecho de violencia no se volvería a repetir.

“Se burlan en forma hiriente por su vestimenta y porque no se puede comprar golosinas. Me dice que tiene mucho miedo, ya que el nene la volvió a agredir y otra nena le rompió su cuaderno y nadie hace nada”, fue lo que la niña le dijo a su madre según Crónica. Giuliana Irala añadió que su hija ya no quiere volver al colegio.