“Estoy muerto en vida”: el drama de un padre que vio como mataron a su hijo de un balazo [VIDEO]

El pasado 12 de agosto, el niño Bryan Navarro, de nueve años, perdió la vida tras recibir un balazo cuando viajaba con su familia por la vía nacional del sureste de Venezuela.

El padre de la víctima, identificado como Richard Navarro narró a BBC Mundo “el peor día de su vida”.

Regresaban por carretera desde la ciudad de Puerto La Cruz (este del país), donde su hijo participó en un torneo de fútbol y se dirigían a su natal Ciudad Bolívar.

En el camino, Navarro, detalló que en un tramo de la carretera nacional se encuentran unos muros muy altos, por tal motivo tenía que frenar e ir poco a poco porque son muy peligrosos.

A escasos metros de llegar a los reductores de velocidad, salió un auto vinotinto proveniente de una de las vías externas. “Pasé el carro y cuando me doy cuenta ya lo tenía al lado y chocó levemente a la camioneta en la que nosotros veníamos”, detalló.

El hombre explicó que los sujetos que estaban dentro del vehículo lo interceptaron y uno de ellos, abrió la puerta disparando de una vez. Ante eso, Navarro frenó y metió reversa pero los otros abrieron fuego también.

“El delincuente empieza a correr detrás del carro, disparando y disparando. Lanzaron 10 disparos hacia el carro, pero solo tres lograron impactarlo, una de las balas pasó y le pegó a mi hijo”, explicó Navarro.

Nota que el menor estaba herido cuando el agresor se detuvo y él también detiene la camioneta.

En el auto iba un primo, una tía y su otra hija. “Ellos me dicen que le habían dado a Bryan. Y ya de ahí en adelante todo fue una total pesadilla de la que creo que nunca me voy a despertar”, dijo.

Navarro describió que ese día se encontraban muy alegres en el viaje por la forma en que había jugado el niño. “Todos estábamos muy alegres por el buen trabajo de Bryan en su partido”, precisó.

El pequeño Bryan Navarro ingresó sin signos vitales al hospital luego de recibir un disparo. Foto: Difusión.

En ese momento, decidieron llevar al niño a un hospital ubicada a unos 200 kilómetros del Ciudad Guayana. Allí fue atendido pero su hijo llegó sin signos vitales.

“Me siento consternado con todo esto, muy triste. Me siento lleno de rabia conmigo mismo. Me echo la culpa, me digo: ¿por qué no me paré, por qué metí la reversa?”, se preguntó el progenitor al ser entrevistado por BBC Mundo.

Padre de Bryan Navarro lo describió como un niño ágil y apasionado del fútbol. Foto: Difusión.

El progenitor describió al pequeño Bryan como muy ágil, apasionado por el deporte, sobre todo por el fútbol. “A veces le compraba un balón hoy y a la semana ya no servía, porque pasaba todo el día con la pelota en los pies. Fue un niño muy alegre y un buen estudiante. Siempre le inculqué que el estudio era muy importante para un deportista", narró.

Recordó además que Bryan acostumbraba a tomar sus medias para “hacer peloticas” de trapo y jugar en la sala. Además especificó que el gran sueño de su hijo, que tenía todo un futuro pometedor en el fútbol, era conocer al astro argentino Lionel Messi.

Así despidieron a Bryan Navarro

Bryan Navarro tenía gran talento en el fútbol y tenía un futuro prometedor, así lo describieron familiares, compañeros y entrenadores. La manera como murió ha conmocionado a Venezuela desde el pasado mes de agosto.

El pequeño jugaba en las filas del equipo venezolano Mineros de Guayana y sus compañeros de juego lo despidieron con sentido homenaje.

Venezuela es uno de los países más violentos del continente americano. De acuerdo a un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el país registró 23 047 asesinatos en 2018 y con una tasa de homicidios en 81,4 por cada 100 000 habitantes.