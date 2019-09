Cachorro sin nariz fue abandonado en la basura, lo rescataron y tuvo radical cambio [FOTOS]

A través de Facebook se dio a conocer una tierna y conmovedora historia de cómo el amor hacia los animales puede salvar una vida, cuyo destino aparentemente iba a ser la muerte de forma inevitable, pues un perrito que nació sin nariz fue abandonado dentro de una bolsa de basura en Argentina.

Sin embargo, en el camino de Lucas, como sería bautizado el can, apareció un ángel en forma de mujer que lo rescató en la ciudad de Bariloche y le dio una oportunidad para vivir. Lo sacó la bolsa, lo atendió, y lo llevó a un veterinario que revisó su caso (malformación en las fosas nasales).

Según la publicación en Facebook, el animalito tardó siete meses en recuperarse, en los cuales pudo perecer en más de una ocasión, puesto que se trataba de un complejo tratamiento. Además, exhalaba el aire por los ojos, lo cual dificultó aún más el proceso.

“Hola soy Lucas. Fui rescatado de la basura con la bolsa cerrada y con horas de vida. No tengo nariz, respiro por la boca y saco el aire por mis ojitos, eso hace que no pueda ver bien (tengo una mala formación en mis fosas nasales). Estuve siete meses en recuperación y al borde de la muerte. Pero gracias a mi humana tuve las fuerzas para salir y soy muy feliz”, dice la publicación que detalla la recuperación del can como si él mismo la contará.

En la actualidad, Lucas es un hermoso perro, lleno de salud y vitalidad y como se puede apreciar en las fotos de la galería. La dueña del can y los grupos animalistas de Argentina ponen este caso como ejemplo para que las personas no abandonen a los cachorros que presentan algún tipo de malformación o problema de salud.