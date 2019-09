Médicos abandonan a pacientes para conversar y compartir su lonche [VIDEO]

Al menos veinte pacientes del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Los Álamos, en Chile, esperaban por una cita médica, cuando notaron con sorpresa que no había personal disponible.

De acuerdo a un clip, viralizado en Facebook, la mayoría empezó a protestar ante la situación, pero pronto descubrieron el por qué de la demora.

Según Radio BíoBío de Chile, el hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas del lunes.

Ellos avanzaron por los pasillos y encontraron a los galenos en una sala compartiendo la merienda —que en Chile se le conoce como “once”—, sin importarles su caso.

El clip de Facebook muestra el acalorado intercambio de palabras entre las partes.

“¿Qué pasa que no atienden? Está toda la gente esperando, llevamos cuanto rato esperando, tenemos gente enferma. Yo los voy a denunciar (…) No me venga nada a cerrar la puerta”, recrimina uno de los pacientes, mientras que uno de los trabajadores responde indicando que llamaría a Carabineros de Chile.

De acuerdo a BíoBío, los que aparecen en el video de Facebook son médicos, además de un enfermero y un kinesiólogo que ya estaba fuera de su turno.

Alcalde afirma que este fue un hecho “grave”

El alcalde de Los Álamos, Pablo Vegas, señaló al medio radial que fue un hecho de gravedad. En ese sentido, adelantó que el Servicio de Salud de Arauco iniciará una auditoría para determinar el grado de responsabilidad.

PUEDES VER Perú es el principal destino de exportaciones chilenas de bienes y servicios a la minería

El recinto asistencial de Chile, que cuenta con un SAR asociado, es de administración comunal.

Requerido por el alcalde para llevar a cabo una investigación, el director del Servicio de Salud de Arauco, Leonardo Rivas, detalló que aunque los pacientes eran de categorizaciones C5 (consulta general), el hecho “perjudica el trato al usuario y directamente a los pacientes".

Desde el Servicio de Salud se reiteró el llamado a los usuarios a siempre realizar las denuncias correspondientes, porque en el caso del video, no hubo ningún ingreso en la Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS) del establecimiento.