Kinesióloga degolló a anciana que le alquilaba casa en pelea por dinero [VIDEO]

Un horrendo crimen contra una anciana tuvo lugar en la zona de Burzaco, al sur de Buenos Aires, en Argentina, pues allí una kinesióloga, que era inquilina de una casa del lugar, mató a la dueña del predio, una anciana de 81 años, tras una aparente pelea por dinero, según contó un vecino a Crónica.

Quien descubrió el cuerpo sin vida de la infortunada mujer fue su nieto, de tan solo 12 años, quien al ver escena gritó “¡Mataron a mi abuela!”, lo cual fue escuchado por los vecinos del lugar, a quienes el menor pidió ayuda, como ellos mismos aseguran al citado medio de comunicación.

La escena era macabra, pues la anciana estaba degollada y el lugar estaba lleno de sangre. Luego de las pesquisas policiales, las autoridades detuvieron a Noemí Marta Argüello (69), la presunta asesina, quien era inquilina de Clara Dionisia Paz, nombre de la víctima.

El novio de Argüello aseguró que la mujer lo había llamado por teléfono para contarle que había discutido con la dueña de la propiedad donde vivía y que se iría a la casa de su hermana. Fue allí donde sería capturada por los oficiales de la comisaría 2° de Almirante Brown.

“Revolvió toda la casa, sacó la ropa de los muebles y los cajones con las manos lastimadas. La casa estaba toda llena de sangre, la ropa, las cosas. Un desastre hizo”, contó Alejandra, la sobrina de la anciana, a Clarín, quien añadió que cuando Clara Dionisia Paz le prestó unas cosas a la asesina, esta no se las quiso devolver e hizo un gran escándalo.

Algunas versiones hablan que el móvil del asesinato fue una discusión por el dinero a pagar por el alquiler. Sin embargo, en el video del testimonio que uno de los vecinos del lugar brindó para Crónica, explica que la kinesióloga habría creído que la anciana guardaba dinero y pretendió robarle.

“Doña Clara era una señora muy buena y vivía con sus dos nietos. La otra dejaba mucho que desear, porque no trabajaba y siempre tenía un dilema. Para mí no fue por un tema del alquiler, porque ella era consciente de la crisis económica y no lo subía el precio del alquiler”, explicó.

Añadió que “Noemí era muy oportunista y sabía los movimientos de todos los vecinos. No sé por qué hizo lo que hizo. Tal vez había algún vuelto o se pensaba que tenía plata y por eso revolvió todo. Clara la encontró haciendo eso, habrán forcejeado y pasó lo que pasó”.