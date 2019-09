Mujer fue abusada durante diez años, incluso delante de sus hijos [FOTOS]

Una década de abusos sexuales, agresiones y humillaciones frente a sus hijos es lo que tuvo que soportar Jane Hanmore, una mujer de 35 años en el Reino Unido, quien durante ese tiempo sufrió un verdadero infierno en casa, causado por el hombre que decía amarla.

Jane conoció a su ahora exesposo Brian Hanmore en el 2001 y se enamoraron. En menos de un año de relación comenzó el acoso psicológico, pues el sujeto la llamaba “gorda” y “perezosa”. Pero luego vino lo peor.

PUEDES VER Anciano de 81 años que abusó sexualmente de un niño es condenado a cinco años de prisión

"Cuando nuestro hijo tenía cinco meses, me violó por primera vez cuando me negué a tener sexo con él, me sentí avergonzada y sucia. Durante 10 años siguió violándome semanalmente. Nunca podría escapar y además me agredía físicamente”, le contó a Mirror.

La mujer del condado de Dorset, en el suroeste de Inglaterra, dijo que a su abusador no le importaba que sus hijos, ya más grandes, estuvieran en casa, y continuó violándola de forma sistemática.

"Un día, los niños entraron a la cocina cuando Brian me estaba violando mientras yo estaba parada en el lavadero, y cuando me preguntaron por qué estaba llorando, mentí y dije que me había cortado el dedo, les dije que volvieran a la sala mientras él continuaba”, precisó.

Además, el sujeto la tenía completamente dominada psicológicamente, al punto de hacerle creer que, si denunciaba los hechos, nadie le haría caso. “Tenía demasiado miedo para decírselo a alguien y Brian me hizo sentir que nadie me creería”.

Brian Hanmore. Foto: HotSpot Media.

Pese a lo narrado, la pareja se casó en 2010, pero en enero de 2012, Jane decidió dejar a su esposo, aunque él continuó viviendo en la casa. Se mudó unos meses más tarde, en abril de aquel año, pero se negó a dejarla sola, incluso irrumpiendo en su casa y llamándola seguido.

En 2013, Brian Hanmore recibió una orden de la justicia británica para que deje de acosar a Jane, pero el hombre hizo caso omiso, e incluso la agredió una vez dentro de su domicilio. “Me tiró al suelo, me estranguló y luego me arrastró a la sala por el pelo”, precisó la mujer.

“Afortunadamente, dos de mis hijos, que por entonces tenían 12 y 14 años, escucharon mis gritos y fueron a mi rescate. Uno de ellos llamó a la Policía y me ayudaron a sacarlo y cerrar la puerta principal”. El sujeto fue detenido en 2014 y se declaró culpable por no cumplir con la orden de no acercarse a Jane y de agredirla físicamente.

PUEDES VER Condenan a 30 años de prisión a sacerdote que violó a su monaguillo y luego huyó a Marruecos

Sin embargo, el hostigamiento continuó y el hombre la seguía llamando y enviando mensajes rogando que lo deje entrar a casa. Cansada de la situación, Jane hizo una declaración a la policía sobre las violaciones. Brian fue arrestado una vez más.

En enero de 2018, Brian Hanmore se declaró culpable de cinco cargos de violación sexual, por lo que fue encarcelado por 10 años. “Estoy aliviada de estar a salvo de sus garras, pero desearía que la condena hubiera sido mayor. Todavía estoy reconstruyendo mi vida”.

Jane Hanmore. Foto: HotSpot Media.

En la actualidad, Jane decidió dar su testimonio y alentar a otras mujeres para que denuncien este tipo de abusos. “Les estoy hablando para mostrarles a los demás que puedes reconstruir tu vida después del abuso. Nunca es demasiado tarde para escapar y obtener justicia”.

"Por favor, hable si está siendo abusada, estos hombres necesitan estar expuestos al mundo porque son unos monstruos”, fue su mensaje final a todas las mujeres que pasan por su situación en el mundo.