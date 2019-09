Pablo Escobar: las palabras con las que le confesó a su hijo de 7 años que era narcotraficante [FOTOS]

A pesar del tiempo, la imagen de Pablo Escobar sigue intacta en los estratos culturales e incluso genera admiración en algunos delincuentes, quienes siguen los pasos del capo de la droga que sacudió Colombia hace más de veinte años.

Sebastián Marroquín Santos – llamado al nacer, Juan Pablo Escobar – decidió cambiarse el nombre para escapar del pasado violento que arrastró por los delitos de su padre, quien levantó un imperio del narcotráfico de Medellín hasta Miami.

El heredero de ‘El Patrón’ ha publicado libros sobre la relación con su difunto progenitor y participa en conversatorios en diversas partes del mundo.

Sebastián Marroquín escribió algunos libros sobre la relación con su padre, Pablo Escobar. Foto: Editorial Península

La confesión de Pablo Escobar

La más reciente conferencia de Sebastian Marroquín, realizada en la Universidad del Valle de México, sirvió para conocer lo que le dijo Pablo Escobar a su vástago – en aquel entonces de 7 años – cuando le confesó que era narcotraficante.

“Valiente es aquel que no las consume”, expresó el líder del cartel de Medellín a su pequeño, quien vivió en constante peligro por las amenazas enemigas y atesora estas palabras pese a lo impactante que pudo ser para alguien de su edad, informa el diario local Milenio.

Pablo Escobar y su hijo en la Casa Blanca. Foto: Difusión

Además, Sebastián Marroquín detalló lo emocionalmente inestable que era su vida a pesar de estar rodeado de lujos.

“Entre más poseíamos, más pobre me sentía. Alguna vez tuvimos suficientes dólares para alimentar a una ciudad, pero perseguidos por la policía no podíamos salir por comida”, comentó el primogénito de Escobar.

Pablo Escobar y su hijo Juan Pablo, quien posteriormente se cambió de nombre a Sebastián Marroquín. Foto: Difusión

Abrupta salida de Colombia

Tras la muerte del jefe narco, Marroquín Santos tuvo que acceder a su nueva identidad para poder salir de Colombia, ya que las aerolíneas no querían venderle pasajes y el peso del apellido lo martirizaba.

Colombia.

‘’En algunas oportunidades me acusaron de no querer a mi papá porque me cambié el nombre y digo que no somos nuestro apellido”, enfatiza el escritor de Pablo Escobar, mi padre.

Para finalizar, Marroquín contó que de haberse quedado en Colombia para vengar la muerte de Pablo Escobar, la violencia hubiera seguido su camino y las consecuencias serían mucho más lamentables, por lo que decidió reinventarse como persona y salir de su país.