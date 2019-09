Piden que la esposa de Escobar, su hijo y 'Chicho’ Serna vayan a juicio por lavado de dinero

Luego de tres años de investigación, la justicia de Argentina, a través de Procunar (Procuraduría dedicada a investigar delitos de tráfico de drogas) pidió al juez Néstor Barral la elevación a juicio de Sebastián Marroquín y María Isabel Santos Caballero, hijo y viuda del Pablo Escobar, así como del exfutbolista Mauricio ‘Chicho’ Serna y el abogado argentino Mateo Corvo Dolcet por el presunto delito de lavado de activos para el narcotráfico.

El pedido lo hizo efectivo los fiscales Diego Iglesias y su colega Sebastián Basso, quienes los acusan compras y ventas simuladas por 3,5 millones de dólares atribuidos a José Bayron Piedrahita Ceballos, ‘El Árabe’, heredero de una poderosa familia ganadera colombiana, preso en EE. UU. por fundar empresas ficticias para lavar dinero tras alianzas con carteles de cocaína y grupos paramilitares con la temida Oficina de Envigado.

En la acusación también intervino la UIF y la PROCELAC, además de la colaboración de agencias de Colombia y EE. UU. La causa comenzó tras una notificación del representante local de la DEA -Drug Enforcement Agency- enviada en 2016, que exponía el vínculo entre Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet. El vínculo entre ambos fueron la viuda y el hijo del capo Pablo Escobar.

“Se les endilga a Santos Caballero y Marroquín el haber efectuado un aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada, al haber sido quienes, durante el año 2007, introdujeron y unieron -en un primer momento- los intereses de Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet”, indica el documento que dio a conocer Infobae.

María Isabel Santos (antes llamada Victoria Eugenia Henao) y su hijo se quedarían con el 4,5% de la inversión de Piedrahita, más de 100 mil dólares, con los que comprarían en 2012 un departamento en la torre de lujo Horizons en la Avenida del Libertador en Vicente López, en una extraña operación donde la propietaria del departamento resultó ser una cosmetóloga que ni siquiera sabía de la existencia de Pablo Escobar.

Por su parte, al conocido exjugador de la selección colombiana y Boca Juniors, Mauricio ‘Chicho’ Serna, se le atribuye “haberle entregado a precio irrisorio” a Piedrahita Ceballos dos lotes en un country de Moreno. En su descargo, el deportista contó cómo conoció al narcotraficante, que llegó a Argentina en 2008 según el relato del hijo de Escobar.

“Me encontraba cenando en un restaurante de Puerto Madero, en aquel momento era habitual que concurriese a esa zona. Se me acerca el mozo y me dice que un ‘paisa’ quería acercarse a la mesa para saludarme. Por cierto, que acepté el pedido del mozo y quien se acercó fue el señor José Bayron Piedrahita Ceballos. Yo no lo conocía y no sabía nada de su vida. Al tiempo nos volvimos a ver a partir de algún encuentro programado por alguno de los dos, generándose de a poco un trato cordial, abonado por el hecho de ser ambos oriundos de la misma zona de Colombia”.

La justicia argentina considera a Serna, de 51 años, como parte de una “compleja agrupación criminal para la administración y circulación de bienes provenientes de actividades ilícitas”, orquestado por el capo colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, alias ‘el viejo’ o ‘Montañez’.

Piedrahita, pesar de estar preso en EE. UU., tiene un abogado en Argentina y está pendiente de la causa en su contra. La elevación a juicio lo incluye también: el negocio que lo une a Corvo Dolcet es un emprendimiento para crear un estacionamiento que jamás se concretó, con la firma Pilar Bicentenario. El nombre del proyecto: Pilar Parking.

De acuerdo a un informe de la Agencia Federal de Inteligencia, hay conversaciones de escuchas telefónicas que indican que Corvo Dolcet intentó transferir una presunta deuda personal de 3 millones de dólares a Pilar Bicentenario, ocasionada por la compra del terreno en el cual se haría el emprendimiento. Información provista por la OPECAM apuntó extracciones de dólares hechas por el abogado por casi USD 1 millón en el 2016.