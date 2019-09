Oposición insinúa que el régimen de Maduro infiltra delincuentes en Perú

En medio de la crisis en Venezuela, el exdiputado Óscar Pérez, portavoz en Perú de la oposición, insinuó este lunes que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro infiltra delincuentes y criminales en Perú, como el grupo que la pasada semana descuartizó a dos hombres por una presunta venganza.

Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, aseguró en RPP Noticias que “resulta sospechoso la recurrencia y la violencia con la cual se están suscitando” los delitos cometidos por sus compatriotas.

"No quiero decir que no sea espontáneo, pero lo que nos preocupa es la frecuencia. No hay un día en que no aparezca un venezolano en las noticias accionando de una manera irregular en el país", refirió.

En esa línea, Óscar Pérez indicó que “no sería descabellado pensar que pudiese haber una motivación política (del Gobierno de Nicolás Maduro) en esto para descalificar al éxodo, pero también para crearle un problema al Estado peruano”, a fin de que endurezca más sus políticas de migración.

En Perú causó la pasada semana mucha conmoción la aparición en Lima de dos cuerpos descuartizados pertenecientes a un venezolano y un peruano.

Según las primeras investigaciones, el doble asesinato fue cometido por una banda de unos seis venezolanos que torturaron y desmembraron a sus víctimas en un hostal, donde de acuerdo a medios locales, utilizaron una crueldad extrema típica de los grupos criminales de Venezuela.

En mayo pasado, el ministro peruano del Interior, Carlos Morán, atribuyó el incremento de los indicadores de delincuencia en su país a la masiva inmigración de ciudadanos venezolanos, que en la actualidad suman ya 866.000.

Desde entonces el Gobierno de Perú ha deportado a unos 200 venezolanos que habían ocultado sus antecedentes penales para obtener el permiso de residencia en el país y ha exigido visado para el ingreso al país de ciudadanos de Venezuela.