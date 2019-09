Conoce a los encantadores candidatos de los Comedy Wildlife Photography Awards 2019 [FOTOS]

Con una fascinante galería que retrata las escenas más hilarantes de la vida animal, el concurso de fotografía internacional Comedy Wildlife Photography Awards presentó a sus candidatos a llevarse el título a la estampa salvaje más divertida del mundo en el 2019.

El objetivo de la fundación The Comedy Wildlife Photography Awards, fundada en el 2014, es promover la conservación de la vida silvestre y sus hábitats a través de imágenes humorísticas y alegres y un mensaje positivo. Uno de los destinos favoritos de los postulantes es la siempre indómita África, pero se pueden recibir instantáneas desde la selva amazónica, los Alpes suizos, o cualquier otro punto de los seis continentes.

PUEDES VER Tierna reacción de león al conocer a su cachorro sorprende a miles de usuarios de YouTube [VIDEO]

La espectacular muestra gráfica nos presenta a peces asustados, osos tímidos, búhos burlones y aves que estaban en el momento equivocado y en el lugar equivocado. El jurado cuenta con reconocidos fotógrafos de la fauna silvestre como Joynson-Hicks, Simon Pollock y Will Burrard-Lucas; además de periodistas especializados y conservacionistas. Los felices ganadores recién se conocerán el próximo 13 de noviembre.

“Estamos felices de anunciar a los 40 geniales finalistas de la competencia de 2019. Para los jueces ha sido un placer absoluto y posiblemente con los mejores postulantes que hemos tenido”, precisaron los responsables del certamen a través de su portal oficial.

Los ganadores no solo tendrán la oportunidad de que su trabajo sea exhibido en todo el planeta, sino que recibirán un trofeo de metal hecho a mano por la Wonder Workshop in Dar es Salaam, Tanzania, y un safari por un acogedor campamento Masai en Kenia. Claro está, sin contar con que habrán contribuido a la concientización mundial a favor de la conservación del medio ambiente.

Puedes ver las imágenes en el siguiente enlace, pero mientras tanto te damos una pequeña muestra de lo que podrás encontrar.