Snowden: Darme asilo no es atacar a Estados Unidos

AFP, El País

El informante estadounidense Edward Snowden, refugiado en Rusia tras haber denunciado la vigilancia masiva por parte de Estados Unidos, afirma que le “gustaría mucho” que Francia le diera asilo, según extractos de una entrevista a la radio francesa France Inter, divulgados el sábado.

“Lo más triste en todo este caso es que el único lugar donde un informante estadounidense puede hablar no es en Europa, sino aquí (en Rusia, ndlr)”, declara Edward Snowden en esta entrevista a la radio pública francesa, que será emitida íntegramente el lunes.

“Pedí asilo en Francia en 2013 durante (el mandato del expresidente socialista) François Hollande. Evidentemente, me gustaría mucho que (el actual presidente francés Emmanuel) Macron me concediera el derecho de asilo” agrega Snowden, quien ha pedido la protección a una veintena de países –entre ellos Francia y Alemania–, que la rechazaron por una razón u otra.

“No es solamente una cuestión de Francia, es el mundo occidental, es el sistema en el que vivimos. Proteger a los informantes no tiene nada de hostil. Acoger a alguien como yo no es atacar a Estados Unidos” agrega Snowden.

Edward Snowden publicará el 17 de setiembre sus memorias en una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unidos, Brasil o Taiwán.

Mal uso del poder

En una entrevista al diario El País (España) hace importantes especificaciones.

“El libro –explica Snowden– y todo lo relacionado con lo que di a conocer en 2013 no tratan de la tecnología de la vigilancia. Mucha gente se confunde con eso. Detrás de ello hay un conflicto mayor. La vigilancia tiene que ver con el poder, con el control. Si no acabamos con este mal uso del poder que hacen los Gobiernos, no solo perderemos nuestra influencia sobre ellos, sino también nuestra sociedad y nuestra democracia. No son decisiones que podamos tomar. Nadie nos ha preguntado, no hemos dado nuestro consentimiento para que nuestros datos sean transmitidos a los servicios secretos. Pero si pienso dónde estábamos en 2013 y dónde estamos ahora, también veo que algunas cosas han cambiado. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea no es más que un ejemplo de una sensibilización cada vez mayor en relación con ese tema”.

“Me tratan como un loco”

Snowden se queja de los medios de su país. " Ya no quiero hablar con medios de comunicación de Estados Unidos porque allí el ambiente está envenenado. Los medios estadounidenses no me han tratado bien. Me han tratado como si me hubiese vuelto loco de repente. Suelo hablar con medios alemanes porque tengo la sensación de que a la opinión pública alemana le preocupa más el tema de la vigilancia masiva. En EEUU no quieren oír hablar de ello".

Asimismo hizo saber los riesgos que corría por revelar el sistema de vigilancia masiva mundial de la Agencia Nacional de Inteligencia de EEUU (NSA).

“Solo puedo insistir en que no destapé el sistema de vigilancia masiva mundial de la NSA para a continuación retirarme a un lugar seguro ni para congraciarme con nadie. Lo que yo hice es muy peligroso. Durante mucho tiempo he aceptado los riesgos que conllevaba. No tengo miedo de correr peligro por dar a conocer algo en lo que creo. Si un Gobierno europeo como, por ejemplo, el alemán, me permite entrar en su territorio, estaré preparado para hacerlo”.

Europa “me teme”

Edward Snowden, el antiguo trabajador de la Agencia Nacional de Inteligencia de EEUU (NSA), compara su situación con la del exagente de la CIA, Philip Agee, acogido por Alemania. Agee, en la década de 1970 denunció en un libro las prácticas de la Agencia e hizo públicos los nombres de varios agentes. Estados Unidos le retiró el pasaporte. En 1990 obtuvo un permiso de residencia en Hamburgo".

Snowden confronta esos hechos y explica su actuación.

“Su caso (Philip Agee) es muy diferente del mío, pero muestra claramente el cambio de la situación política. Agee fue mucho más agresivo que yo en sus revelaciones. Lo que él hizo público fue una lista de nombres de agentes de la CIA. Después la Agencia afirmó que esa había sido la causa del asesinato del jefe de su oficina en Grecia. A pesar de ello, se autorizó a Agee a residir en Alemania a partir de 1990. Y yo pregunto: ¿por qué? Porque, en mi caso, no he hecho público nada que ponga en peligro a personas. Creo que los Gobiernos europeos me tienen miedo”.

Sin miedo al futuro

“Ahora sé que nunca más volveré a tener control sobre lo que me pase. Puede que unos agentes de la CIA me maten a tiros aquí mientras voy por la calle, o que un país europeo me acepte. Pero en 2013 aprendí una cosa, y es que lo más poderoso que podemos hacer cada uno de nosotros es no tener miedo”, afirma Edward Snowden, quien desde su perspectiva dice que EEUU desaprovechó la oportunidad de reafirmar la simpatía global que se le tenía, de “cambiar el sistema judicial y crear estructuras multilaterales para luchar contra el terrorismo”.

Claves

- Vigilancia. Empleado en la agencia estadounidense de Inteligencia NSA Edward Snowden reveló en 2013 la existencia de un sistema de vigilancia mundial de comunicaciones y de internet.

- Asilo. Se refugió en 2013 en Rusia, donde su permiso de residencia ha sido renovado hasta 2020. Estados Unidos lo ha acusado de espionaje y robo de secretos de Estado.