Mujer soñó que le robaban y tragó su anillo de compromiso para protegerlo

Un insólito hecho le ocurrió en San Diego, Estados Unidos. Una mujer tuvo que ser sometida a endoscopia de emergencia para que los doctores pudieran recuperar su anillo de compromiso que se había tragado la noche anterior mientras dormía.

Todo empezó la madrugada del último 10 de setiembre, cuando Jenna Evans soñó que unos delincuentes la asaltaban y su prometido le dijo que debía tragarse la sortija para protegerlo. Sin pensarlo, la joven haría esto en su pesadilla e inconscientemente en la realidad, informó el medio NBC News.

Al día siguiente Evans se levantó y no encontró su anillo, es cuando recordó el incidente ocurrido durante su sueño. “Lo puse en mi boca y me lo tragué con un vaso de agua, justo en el momento en el que me di cuenta de lo que estaba haciendo”, relató la joven.

En primera instancia su futuro esposo, Bob Howell, pensó que se trataba de una broma. Luego de constatar a través de internet si el tragarse un objeto mientras se dormía era posible, decidieron acudir a la sala de urgencias de un hospital, para explicar al personal médico lo ocurrido.

Los doctores le ordenaron ser sometida a una endoscopía, debido a los dolores e incomodidad que habían comenzado. “Me dijeron: ‘no te preocupes no es la gran cosa, pero por favor firma esta forma de liberación en caso de que te mueras’. Después lloré mucho porque me iba a enojar tanto si me moría”, contó la joven en una publicación de Facebook.

El anillo logró ser removido de su cuerpo sin problemas y devuelto a su novio. “Me siento muy agradecido de haberlo recuperado y de que esta haya sido una historia feliz y divertida”, culminó en su relato la mujer.

Trascendió que este incidente no es aislado, sino que en anteriores oportunidades Jenna Evans había caminado y hasta lavado ropa mientras dormía, sin embargo, nunca había ingerido alimentos o algún otro elemento.