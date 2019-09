Usa un seudónimo y es amiga defensora de un asesino: todo sobre la vegana de ‘las gallinas violadas’

La revelación comenzó en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, transmitido desde España.

Estefanía Moghli Torralba, que se hace llamar Fanny en el colectivo ‘Almas veganas’, había sido invitada para debatir sobre lo que denunciado hacía unos días: que, en las granjas, las gallinas ‘eran violadas’ por los gallos.

Un video donde, junto a otros activistas, lanzaba huevos al piso para que las aves los comieran, dio la vuelta al mundo y generó una polémica que aún se mantiene.

El pasado jueves, en el set de ‘Espejo público’, la periodista de España María Jamardo encaró a la activista y desató un acalorado debate que trajo a colación el nombre de un asesino.

Se trataba del antisistema Rodrigo Lanza, encarcelado a 25 años por matar a un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España; y responsable también de dejar parapléjico a un policía metropolitano de Barcelona años atrás.

De acuerdo a la periodista, Estefanía Moghli lo había defendido a través de Facebook y había considerado ‘injusto’ su encarcelamiento.

“Para mí no es un asesino... ha sido discriminado”, murmuró la activista en medio del debate. “Y orgullosa que estoy [de defenderlo]... estoy en contra de ese sistema opresor que nos oprime... siempre lo apoyo, siempre lo voy a apoyar”.

A continuación, la lideresa de ‘Almas veganas’ reveló que Rodrigo Lanza es su amigo.

‘Almas veganas’ se volvió tendencia en los últimos días por defender a las gallinas de su santuario. Foto: Facebook.

“Haz lo que quieras en tu casa, pero que vengas a moralizar al resto humanizando a animales que no tiene personalidad cuando deshumanizas a personas, no me vas a dar ninguna lección moral”, le increpó María Jamarno, al escucharla.

“Ni tú tampoco, perdona. No hables de acusaciones que no sabes en que se basan. Depende de cómo lo veas tú que eres una persona privilegiada... ¿Alguien más quiere decir otra cosa? es que no me importas nada”, le contestó la vegana.

La periodista consultó: “¿De qué está acusado Rodrigo Lanza?”, a lo que Estefanía Moghli replicó: “No entiendo a qué viene ese tema ahora”.

En efecto, el mensaje que la vocera de ‘Almas veganas’ reprodujo en enero de 2018, era una ‘defensa’ del hoy procesado por homicidio.

De acuerdo a Crónica Global de España, a Rodrigo Lanza, de 33 años, le consta un amplio historial en los archivos de la unidades de investigación antiterrorista de los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Se le considera uno de los principales activistas del movimiento okupa barcelonés y experto en lo que la policía denomina “lucha callejera”.

Diversas “células” a las que perteneció antes y después de su detención mantuvieron estrechas relaciones con jóvenes antisistema italianos, conocidos por la policía por adoctrinar a grupos anticapitalistas en distintos países de Europa.