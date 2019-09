“Perdón, me voy”: hijo roba 45 mil dólares a sus padres y les deja corta nota antes de huir

Un joven de 21 años es buscado por la Policía de Bolivia debido a que le robó a su propia familia 45 mil dólares. El dinero era fruto de la venta de la casa de sus padres.

Domingo Rojas, papá del denunciado que responde al nombre de Michael Rojas, fue a la comisaría de la ciudad de El Alto para informar el caso. Además, mostró una escueta nota escrita en plumón que solo decía “perdón, me voy”.

De acuerdo a informe de la radio local Erbol, el apenado padre pidió a su hijo que devuelva el dinero y que retorne a casa, indicando que lo disculpará.

"Por favor hijo no me hagas daño, por favor devolvé la plata, los 45 mil dólares que te lo has llevado. Devolvé hijo, no va pasar nada, te voy a perdonar. Todo tiene solución hijo”, dijo, afligido, el progenitor.

“Ese dinero también era para ustedes, hijo, yo también estoy viejo. No quiero morir con esa preocupación, por favor hijo volvé a la casa", agregó después.

Según la prensa boliviana, el joven desapareció el último miércoles 11 de agosto tras sustraer el dinero y el padre sospecha que el hijo estaría actuando influenciado por otras personas.

La denuncia de Domingo Rojas fue hecha en el Distrito 2, cerca a la avenida Litoral de la ciudad de El Alto, Bolivia.