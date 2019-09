La leyenda del rugby vive con VIH: “Llegué a pensar que la muerte era mi única salida”

En una entrevista con Mirror, la leyenda del rugby del Reino Unido, Gareth Thomas, ha revelado que vive con el VIH desde hace años.

El deportista recordó ese día en que, tras recibir los resultados, sollozó en los brazos de un médico, temió morir y sintió ganas de “lanzarse por un acantilado” para acabar con su vida.

Gareth Thomas, de 45 años, es el primer deportista del Reino Unido en revelar que tiene el virus del sida, y ha roto su silencio porque quiere acabar con el estigma en torno a esta enfermedad.

También contó que él y su esposo, Stephen, a quien conoció después de ser diagnosticado, se casaron hace tres años. Stephen no tiene VIH.

“He estado viviendo con este secreto durante años. He sentido vergüenza y guardar un secreto tan grande. Tenía miedo de que me juzgaran y me trataran como un leproso... me sentía suicida", señaló Gareth Thomas.

“Llegué a pensar que la muerte era mi única salida, pero tienes que enfrentar las cosas. Y tener un sistema de apoyo sólido y la fortaleza personal y la experiencia de superar esas emociones me ayudaron a superarlo", agregó. “Necesitamos romper el estigma de una vez por todas”.

Gareth Thomas, que evitó responder la fecha exacta en que fue diagnosticado con VIH, recordó cuál fue su reacción cuando recibió el resultado.

“Fui para una prueba de salud sexual de rutina en una clínica privada. [La doctora] me dijo que había resultado VIH positivo; entonces me quebré. Inmediatamente pensé que iba a morir. ¿Cuánto tiempo me queda?’ Estaba angustiado”.

Gareth Thomas se refugió en el hombro del médico mientras luchaba por comprender la magnitud de la noticia.

“Luego llamé a un buen amigo y le dije: ‘Tengo VIH, voy a morir’. Todo lo que había escuchado sobre esto era muerte y fragilidad", indicó a Mirror.

Gareth Thomas, que afirma le contó todo a sus exparejas para que se evalúen, estuvo casado hasta 2006 con su amor de juventud, Jemma.

En diciembre de 2009, con su divorcio en proceso, Thomas anunció públicamente su homosexualidad en una entrevista concedida al Daily Mail, en la que admitió haber sido infiel a su esposa y haber visitado locales de ambiente gay cuando viajaba a Reino Unido con su equipo para disputar partidos.

En una entrevista con la BBC, Gareth Thomas habló acerca de cómo esperaba que su salida del armario significara que, en el futuro, los jóvenes jugadores de rugby gays fueran capaces de salir también y ser aceptados como unos “talentosos jugadores de rugby gays”.

Gareth Thomas también dijo: “Lo que decido hacer cuando cierro la puerta de casa no tiene nada que ver con lo que he logrado en el rugby”.

En enero de 2010, en unas declaraciones a la revista Attitude, orientada al público gay, había reconocido su deseo de enamorarse ahora que no tiene que ocultar sus sentimientos.