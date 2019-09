Reino Unido: Mordedura de araña “falsa viuda” dejó en grave estado a mujer [FOTO]

Una mujer de 32 años sorprendió a su familia tras levantarse por la mañana y mostrar su rostro hinchado y con graves heridas, luego de ser mordida por una araña “falsa viuda”. Natalie Pumfrey presentaba los ojos llorosos (color rojo), los parpados hinchados y el rostro desfigurado debido al ataque del arácnido.

Pumfrey fue llevada rápidamente al hospital del condado de Essex, en el Reino Unido, por su esposo. La mujer comentó que cuando se levantó de la cama su visión era borrosa y sus ojos se pusieron blandos como gelatina.

"Esto sucedió a alrededor de las 4 am. Me desperté a las 6 am con mi hija y me levanté de la cama. No podía ver por mis ojos, así que me pregunté si tenía conjuntivitis”, agregó: “Tenía unos ojos enormes y vidriosos con todas las partes blancas que parecían gelatina”, comentó la mujer al personal médico que la atendió.

Natalie contó el cómo cogió a la araña mientras ella dormía y luego trató de tomarle una foto, sin embargo, solo quedaba la mitad del cuerpo del arácnido y decidió lanzarlo. "Lo sentí en mi cara, lo pellizqué y lo tiré por la habitación”, afirmó la mujer.

Luego de lo ocurrido, el esposo de Natalie limpió la habitación e hirvió las sábanas con las cuales se cubría la mujer. Asimismo, Wayne de 45 años manifestó que se siente agradecido que dicha araña no haya atacado a su bebé de 10 semanas, quien dormía con su mamá (Natalie), ya que hubiese sido peor para el menor.