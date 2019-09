Estados Unidos: palta peruana causa sensación durante partido de los New York Jets

Nuestros productos traspasan fronteras. Durante el primer partido de temporada de los New York Jets en la National Football League (NFL) se preparó el bol de guacamole más grande del mundo. Este hecho sin precedentes se suscitó en Estados Unidos.

La consigna era utilizar más de 4,200 kilos (9,300 libras) de palta peruana para preparar el potaje favorito de los jugadores profesionales de fútbol americano. Este hecho no hubiese sido posible sin la participación de Avocados from Peru, que abastecieron con cuantiosas cantidades de aguacate.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la marca se hizo presente para deleitar el paladar de los asistentes al encuentro de la NFL. El eslogan que utilizaron reafirmó la preferencia de los jugadores por la palta. “El súperalimento favorito de los Jets”, fue el rótulo del evento.

Cabe precisar que no solo se utilizó palta peruana. Ingredientes como tomates, cebollas, jalapeños, ajo, culantro, sal y pimienta fueron utilizados para preparar el guacamole más grande del mundo.

La comida que se preparó no se desperdició, puesto que la ONG Rock and Wrap it Up recibió la donación de Peruvian Avocado Commission (PAC). Es menester mencionar que gran parte del guacamole fue destinado a la organización sin fines de lucro.

Los aficionados que presenciaron el evento fueron en total 78,523 personas. El motivo fue alentar a su equipo: los New York Jets o los Buffalo Bills.

El presidente y director ejecutivo de PAC, días antes del encuentro, emitió un mensaje alentador. “Es un honor ser el superalimento favorito de los Jets de Nueva York. Nuestras bases de seguidores se complementan bastante bien, es por eso que nuestra asociación es beneficiosa para todos”, aseveró.