‘Arianita, la diva del flow’: de la indigencia al estrellato de las redes sociales

La vida de Ariana Unda cambió una noche en que apareció por primera vez en la televisión ecuatoriana.

Bajo los reflectores del programa ‘Ecuador tiene talento’, transmitido todos los domingos por Ecuavisa, esta chica transgénero de 24 años, realizaba un tributo a la cantante ‘Sharon, la Hechicera’, del mismo país.

En aquel momento, el público solo sabía que trabajaba como ayudante del hogar y además era vendedora en el mercado del Cantón Santa Rosa, de Ecuador.

Sin embargo, tras esa presentación había una historia de indigencia y discriminación que ella ha decidido contar en su página de Facebook, donde tiene más de 40 mil seguidores.

De hecho, la comunidad LGBTI del país la ha bautizado como la ‘Diva de Santa Rosa’. Pero la vida de Ariana Unda nunca fue festiva como su personalidad.

A los diez años, fue abusada sexualmente por uno de sus primos. “No me gusta hablar mucho de eso, me da sentimiento... es algo que espero nunca le suceda a ningún niño”, ha dicho en una de sus múltiples trasmisiones de Facebook.

Los comentarios de esa plataforma social destacan su “humildad”, “amor propio” y su "actitud libre de complejos”.

Autodenominada ‘Arianita, la diva del flow’, tiene trastorno del habla, pero quiere llevar un mensaje de aceptación.

“Mi mamá me aceptó, me dijo que para una madre no hay hijo malo. Falleció aceptándome”, dijo en Facebook.

Según su testimonio, a los 21 años decidió cambiar su nombre de nacimiento (Otoniel) por Ariana. Lo hizo en el registro civil de Ecuador.

Entonces algunos de los suyos y sus amigos la apartaron de sus vidas. “Me cerraron la puerta, no me querían, pero yo con mi frente en alto, porque el que nada debe nada teme”, enfatizó.

Foto: Facebook.

Como Ariana Unda, un 70,9% de la población LGBTI de Ecuador ha vivido algún tipo de discriminación, especialmente en su entorno familiar.

“Mi familia me discriminaba. Yo ayudaba a mi mamá a vender hielo en el mercado, pero cuando murió me quedé sola... Siempre quise ser famosa, gracias a Dios lo he logrado”, indicó.

Ariana Unda reconoce que con su exposición, mucha gente que antes “la miraba mal, ahora la contacta".

Tras su paso por la televisión, ha recibido donaciones de personas y ayuda de especialistas. Esta semana, por ejemplo, un cirujano local le practicó una rinoplastía para mejorar su apariencia.

De Perú, México, Estados Unidos e Italia, sus seguidores se multiplican por montones al igual que los comentarios.

Las redes sociales, afirma, le han cambiado la vida: sus vecinos le ayudaron a recaudar fondos para construirle una nueva casa y equiparla.

Aprovechando su exposición mediática, Ariana Unda también le ha pedido un empleo al alcalde, Joe Escudero Alonso.

“Me gustaría desempeñarme en el área de deportes para poder organizar campeonatos para niños, etcétera", señala Ariana en Facebook.

Hace dos semanas, el puertorriqueño Trebol Clan la invitó al escenario para que cantara el coro de una de sus canciones de música urbana.

Allí arriba, Ariana Unda rebosaba felicidad.

Foto: Facebook.