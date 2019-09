OEA: busca de una intervención militar contra el régimen de Nicolás Maduro

“Por la razón o la fuerza”: jamás el lema chileno escaló tanto en las decisiones de la OEA como en esta jornada (pese a que Chile tuvo una posición ante el llamado del TIAR). Este miércoles se celebró una sesión abierta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en el cual se busca la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para una posible intervención militar extranjera contra el régimen de Nicolás Maduro.

El TIAR, órgano integrado netamente por los cancilleres de los países suscritos, tendrá que analizar la magnitud del problema y debatir si se aplica el mecanismo de la defensa mutua entre las naciones firmantes ante ataques armados en la siguiente Asamblea General de Naciones Unidas.

Por otro lado, el canciller venezolano Julio Borges se expresó vía twitter: “Con la convocatoria al órgano de consulta TIAR se abre una nueva fase de presión contra la dictadura de Nicolás Maduro, la región reconoce que este régimen es una amenaza para la paz, seguridad y estabilidad de la región”.

Con la convocatoria al órgano de consulta #TIAR se abre una nueva fase de presión contra la dictadura de @NicolasMaduro, la región reconoce que este régimen es una amenaza para la paz, seguridad y estabilidad de la región. — Julio Borges (@JulioBorges) 11 de septiembre de 2019

Julio Borges agradeció el trabajo que se viene haciendo y el interés de la región por ayudarlos a salir de la “dictadura”. Asimismo, se supo que la votación para que se convoque al TIAR fue gracias a los 12 votos de países como Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana. También hubo cinco abstenciones (entre ellos se encuentra Perú) y un ausente.

La delegación del Perú subrayó que continuará apoyando los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la grave crisis desatada en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, durante la sesión de convocatoria al TIAR. pic.twitter.com/aQAUxgBnAD — Perú ante la OEA (@PeruOEA) 11 de septiembre de 2019

Además, el presidente venezolano encargado por más de 50 países, también se pronunció a través de sus redes sociales: “Venezuela avanza a la Libertad con apoyo de la comunidad internacional, consciente de la grave crisis en nuestro país. Agradecemos el apoyo mayoritario de los países de la OEA. Les pedimos al resto valorar la crisis que sufren los venezolanos y sus soluciones. #OEAfirmeConVzla”, finalizó Juan Guaidó.

Cabe resaltar, que dicha convocatoria del TIAR no necesariamente implica una intervención militar, pues queda en la decisión de los cancilleres aplicar o no el mecanismo de 1947. Sin embargo, de no ser el caso, otras de las opciones a las que se puede recurrir son las rupturas diplomáticas y sanciones económicas.