Se suicida pastor cristiano que ayudaba a otros a no tomar esta decisión

Un pastor reconocido por su labor de lucha contra enfermedades mentales, como la depresión, se quitó la vida este 9 de septiembre en California, Estados Unidos. La víctima había fundado una iglesia destinada a prevenir el suicidio.

Se trata de Jarrid Wilson, de 30 años, quien a través de Anthem of Hope y la iglesia Harvest Christian Fellowship se dedicaba a “amplificar la esperanza” de quienes luchan contra la depresión y otros males mentales, informó Telemundo.

Pese a su posición, Wilson también enfrentaba una dura batalla contra esta enfermedad, pero lamentablemente no pudo vencerla.

Los días previos a su muerte, el pastor había realizado una publicación respecto al suicidio.

“Amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas. Pero eso no significa que Jesús no nos ofrezca compañía y consuelo”, escribió en aquella ocasión.

Su amigo y también pastor de la iglesia cristiana de la que era miembro Wilson comentó al respecto y lo describió como vibrante y alguien dispuesto a ayudar siempre a los demás. Sin embargo, aclaró que la depresión podría afectar a cualquiera.

“A veces, pensamos que como pastores o líderes espirituales estamos de alguna manera por encima del dolor y de las luchas de la gente común. Somos los que se supone que tenemos todas las respuestas. Pero no. Al final del día, los pastores son solo personas", señaló.

Tras su deceso, Jarrid Wilson deja en luto a su esposa y a sus dos hijos; además de su padre, su madre y sus hermanos.

Labor que trasciende

Su viuda Julianne también se pronunció mediante redes sociales y afirmó que el “legado de amor” que dejó Jarrid será continuado por ella a través de Anthem of Hope, organización sin fines de lucro que ambos fundaron.

“No más dolor, mi Jarrid, no más lucha (...) El suicidio y la depresión te alimentaron con las peores mentiras, pero tú sabías la verdad de Jesús y sé que estás a su lado en este mismo instante”, escribió.

Los últimos seis años la pareja había emprendido viajes para fomentar que más personas se unan a la lucha contra la depresión, la ansiedad, la adicción, las autolesiones y el suicidio.