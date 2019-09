“Cállate que tú eres fea y no quiero que estés con mi padre”: la historia de la mujer que mató a su hijastro [VIDEO]

Ana Julia Quezada fue noticia en España en el año 2018 por uno de los crímenes que más han conmocionado a ese país.

Este martes, se realizó la segunda jornada de alegatos en el juicio contra Quezada, que está acusada de haber asesinado a su hijastro Gabriel Cruz, de ocho años.

Quezada confesó que mató al pequeño luego que la insultara en una finca ubicada en un lugar cercano a la ciudad de Almería, en España.

La agresora explicó ante el juzgado el crimen que cometió de manera detallada:

Entre lágrimas dijo que ese día, Gabriel había entrado a la habitación con un hacha. Le digo: ‘Deja el hacha que te puedes hacer daño’. ‘Calla, que tú no me mandas, que eres fea, que yo no quiero que estés con mi padre, que yo quiero que mi padre se case con mi madre, vete a tu país’. Dijo: ‘Negra, fea, que te calles, que tú no me mandas…’. Y yo sólo quería que se callara, sólo quería que se callara"...

Al escuchar lo que el niño decía, Quezada procedió a taparle la nariz y la boca. Dijo que lo demás no se acordaba. "Cuando le solté le puse la mano en el pecho y ya no respiraba. Me quedé ahí un rato y después me puse a fumar como loca. Salía, entraba, no sabía lo que hacía. Veo una pala y decido hacer un agujero”, explicó.

Al ver lo que había hecho, la mujer comenzó a quitarle la ropa al pequeño Gabriel.

“Vuelvo a la habitación y decido quitarle la ropa, no sé muy bien por qué. Lo cojo de los dos bracitos, y lo llevo fuera al agujero (…) Yo no lo saqué con cuidado ni nada, simplemente le arrastré”, señaló.

Ana Julia Quezada confesó entre lágrimas como asesinó al pequeño Gabriel. Foto: Captura Video.

“Fui a coger el hacha porque se le quedó una manita fuera a Gabriel… Le golpeé con la zona cortante. Creo que le di uno, con la cabeza girada, mirando a otro lado… No pude y ya le tapé con la tierra. Se veía un bulto y yo lo allané, lo emparejé”, detalló.

Autoridades en España advirtieron que es muy probable que la mujer quiso envenenar al niño dos veces, debido a que no habrían tenido buena relación.

Según la investigación forense, el menor pudo haber agonizado por una hora, sin que Quezada lo haya asistido.

Ante el crimen cometido por la mujer de origen dominicano, la fiscalía exige una pena de presidio perpetuo, cuya condena partiría en 25 años de prisión y que puede postergarse de acuerdo a la legislación de España.

El próximo 18 de setiembre continuará el juicio contra Quezada, el cual se realizará a puerta cerrada a petición de los padres de la víctima.