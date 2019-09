11S: canciones que fueron prohibidas tras el ataque terrorista a la Torres Gemelas el 11 de setiembre

Una de las peores tragedias ocurridas en Estados Unidos, es sin duda el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de setiembre de 2001. Hoy se cumplen 18 años del atentado que acabó con la vida de casi tres mil personas en la Gran Manzana.

Este terrible suceso dejó por años a una sociedad norteamericana visiblemente sensible con temas y tópicos que relacionados con aviones, derrumbes, cielo, terrorismo o edificios; siendo varias canciones y películas prohibidas para evitar traer al recuerdo el atentado.

En el caso específico de la música, The Beatles, AC/DC, Guns N’ Roses, Rage Against The Machine, Beastie Boys, The Strokes y R.E.M., son algunas de las bandas cuyos temas no pudieron ser sacados al aire para evitar herir susceptibilidades, por su supuesta relación con palabras vinculadas al ataque a las Torres Gemelas.

Esta disposición de prohibir canciones estuvo liderada por la compañía Clear Channel Communications, que contaba con toda una lista de temas que no podían ser transmitidas en las cerca de 850 emisoras en AM y FM que administraba, por según ellos contar con “letras cuestionables”.

Temas como Highway to Hell de AC/DC fueron prohibidos en las emisoras.

Entre los temas que fueron “censurados” se encuentran: Safe in New York City, Shoot to Thrill, Shot Down in Flames, TNT y Highway to Hell, de la banda AC/DC. Este último tema, que en español se traduce como Carretera al infierno, fue prohibido por su relación con la muerte, para evitar ofender a los familiares de las víctimas del atentado del 11 de setiembre.

Si bien ya había pasado más de 30 años desde que se separaron, la banda inglesa de rock The Beatles no fue ajena a esta medida. Canciones como A Day in the Life, Lucy in the Sky With Diamonds, Obla Di, Obla Da y Ticket To Ride, no pudieron ser transmitidas por las ondas radiales.

Ni The Beatles que se separaron hace más de 30 años del atentado fueron exentos de aparecer en la lista.

Otras agrupaciones como Rage Against the Machine, conocida en su momento por sus letras críticas hacia el gobierno estadounidense, fueron sacados por completo de las emisoras. El artista Elton John también entró en este grupo con sus canciones Benny y The Jets, Daniel y Rocket Man, las tres relacionadas con cohetes y aviones.

Ni el rey del rock Elvis Presley fue eximido de la prohibición de su música, ya que su tema (You’re the) Devil in Disguise no pudo ser reproducido en las radios. Una de los casos más cuestionados fue sin duda la canción Imagine de John Lennon, que a pesar de ser creada como un llamado a la paz, según la Clear Channel Communications, representaba a las personas del medio oeste.

Finalmente, bandas de un estilo más pesado como Megadeth con la canción Sweating Bullets y la propia Metallica con Enter Sandman, Fade to Black, Harverset or Sorrow y Seek and Destroy, era improbable que sonaran en las emisoras, más este último que contenía letras relacionadas con el ataque y la destrucción.

Las agrupaciones de estilo más pesado también fueron prohibidas en las emisoras.

