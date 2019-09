Ahoga a sus hijos tras descubrir que su pareja era casado

Al enterarse de que su pareja estaba casado con otra mujer, la ciudadana rusa Ekaterina Khavchina decidió acabar con su vida y la de sus dos hijos entrando al mar con los cuerpos de los niños amarrados a su cuerpo, intentando de esta forma ahogarlos.

Lamentablemente los dos pequeños de cinco años y seis meses de edad murieron, mientras que la mujer pudo ser rescatada con vida por personas que pasaban por el lugar y que fueron alertadas por los gritos y llantos de los menores.

Trascendió que al momento en que era retirada del agua la mujer le dijo a sus rescatistas: “todos me han dejado, nadie me necesita, yo no necesito a nadie”. El niño de 5 años fue trasladado al hospital más cercano, pero falleció durante el camino.

Según información de los vecinos y familiares de la mujer, Ekaterina había descubierto hace poco que el padre de su menor hija, Milana, ya estaba casado con otra mujer. El hombre le habría ofrecido llevar un matrimonio polígamo, algo que ella no aceptó.

Sin embargo, esto habría afectado a la mujer al punto de decidir acabar con su vida. “Cuando ella se opuso, él se fue y se mudó con su primera esposa. Entonces Ekaterina entró en depresión y desesperación", declaró un testigo para un medio de Rusia.

Actualmente la mujer se encuentra detenida y bajo investigaciones. En caso de ser declarada culpable deberá afrontar una penda de aproximadamente 20 años de cárcel por la muerte de ambos niños.

Asimismo, deberá recibir apoyo médico de parte de un psiquiatra y terapeuta, para sobrellevar la depresión que ha causado en ella la gravedad de sus actos.