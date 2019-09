Abogada, mamá y meretriz: “El sexo es divertido y si me pagan, ¿por qué negarme?"

Tiene 30 años, vive en Estados Unidos y es abogada a medio tiempo. Por lo demás, Katherine Sears es prostituta y está casada con John Sears, a quien conoció en la facultad de derecho.

Saben que, para muchos, su familia puede ser considerada surrealista, pero han decidido contar su historia para derribar esos tabúes en torno a la sexualidad.

En una entrevista con la cadena de televisión KCCI, Katherine Sears reveló que por su trabajo puede ganar hasta 45 mil euros al mes.

Según su sitio web, si no está en la corte, “trabaja desde casa” para poder atender a su pequeño.

“Me gusta el sexo. Es divertido Y me pueden pagar por ello y si me pagan por ello, ¿por qué negarme?", señaló.

Katherine Sears se convirtió en trabajadora sexual hace tres años y, desde entonces, viaja de Iowa a Nevada (Estados Unidos), donde la prostitución es legal.

Allí trabaja en un local de “prostitución A-1”, donde le exigen que cada mes se haga controles médico y donde, sobre todo, se siente “segura”.

Con su testimonio, la abogada y meretriz espera educar a las personas sobre un tema que es visto con cierto desdén.

“Creo que muchas personas están molestas por la prostitución sin entender por qué. Creo que cuanto más hablemos al respecto, mejores serán nuestras posibilidades de obtener la despenalización que estamos buscando", añadió.

Katherine Sears y su esposo, John, se conocieron en la Drake Law School; para entonces, ella ya era meretriz. A John, sin embargo, no le fastidia eso.

“Apoyo tus elecciones y tu autonomía corporal", le ha dicho.

Un día ocupado para Katherine significa atender hasta quince clientes. El año pasado, se tomó un tiempo libre para concentrarse en su práctica legal y en su hijo de 4 meses.

“Las prostitutas son personas, incluso algunas son las mejores que he conocido”, afirmó.

"Sus cuerpos les pertenecen y no tenemos absolutamente ninguna razón para decirles que no se puede condicionar su consentimiento de esta manera", dijo.

Katherine Sears cree que despenalizar la prostitución ayudará a reducir el tráfico sexual. Y espera que no sea tan estigmatizada en el futuro.