Vuelve a causar polémica. Fanny, lideresa del colectivo ‘Almas veganas’ de España, publicó un video en su cuenta de Twitter, donde opta por el lenguaje inclusivo para hablar sobre la “esclavitud animal”.

Esto, luego de afirmar que en las granjas las “gallinas son violadas por los gallos” y que “los pescadores son asesinos”.

Desde una finca, la activista española apuntó que “los animales no son productos” y, haciendo mimos a dos cabras, comentó que “a ellas les encantan las caricias como los perrites”.

Autodefinidos como “un colectivo antiespecista, transfeminista y libertario que lucha por la liberación animal y de la tierra”, ‘Almas veganas’ ha desatado controversia por sus argumentos.

“Normalmente lo que hacemos es sentarnos [con los animales] y que venga el que quiera... Ari [una cabra] es super cariñosa y siempre está encima nuestro y le encantan los mimos, las caricias y como siempre decimos, les animales no son productos ni recursos”, comentó Fanny.

“[Ellos] tienen sintiencia al igual que los perrites... les encanta vivir, así que consideren ser vaganes y vivir una vida sin financiar la esclavitud animal”, acotó en el clip.

En defensa de las “gallinas violadas”

Tras la polémica surgida en redes sociales, el programa de TV Espejo Público de España quiso conocer mejor la opinión de este grupo de ganaderas y activistas animalistas que saltaron a la palestra tras una contundente afirmación.

PUEDES VER España: proponen instalar cámaras en las aulas para frenar abusos sexuales a menores

"Nosotras tuvimos que separar los gallos porque no queríamos que las violaran aunque sea su naturaleza”.

Fanny acudió al plató de Antena 3 de España el pasado miércoles y explicó que “puede ser su naturaleza la del gallo] y una monta forzada, yo no os digo que no, pero en nuestro santuario queremos que todos los animales estén bien”.

Porque “si nosotres vemos a una gallina sufrir porque un gallo le monta, les separamos y ya está. ¿Dónde está el drama?”, agregó la vocera de ‘Almas veganas’ ante la periodista María Jamardo.

La conductora respondió de manera contundente: “Haz lo que quieras en tu casa, pero que vengas a moralizar al resto humanizando a animales que no tiene personalidad cuando deshumanizas a personas, no me vas a dar ninguna lección moral”.