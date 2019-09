Congresista de EE. UU. asegura que ‘sin violaciones e incestos no quedaría población’

Steve King, congresista republicano y representante a la Cámara por Iowa (Estados Unidos), afirmó el último miércoles que el mundo se quedaría sin población si no se cometieran violaciones o practicaran incestos.

“¿Qué pasaría si revisáramos todos los árboles genealógicos y quitáramos a cualquiera que sea producto de una violación o del incesto? ¿Quedaría algo de la población del mundo si hiciéramos eso?”, preguntó Steve King.

PUEDES VER Empresario exige a trabajadoras que le envíen fotos en ropa interior para no despedirlas

Las polémica declaración fue registrada por el diario Moines Register en un evento anti aborto y replicada de inmediato en las redes sociales.

“Considerando todas las guerras y todas las violaciones que ocurrieron a lo largo y ancho de todos estos distintos países, sé que no puedo decir que no fui parte de un producto de eso. No es culpa del bebé el pecado del padre, o de la madre”, añadió.

El legislador republicano Steve King con nueve periodos, que representa a un extenso distrito rural de 39 condados, se ha visto bajo críticas en varias ocasiones por comentarios que ha hecho con el paso de los años, sobre todo en cuestiones relacionadas con la raza e inmigración.

CNN contactó a los portavoces del funcionario en Estados Unidos, pero no obtuvo información.

Las declaraciones generaron rápidamente la condena de los legisladores de ambas partes.

PUEDES VER Es falso que video de supuesto huracán sea de la tormenta Dorian en Florida

Liz Cheney, republicana número 3 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, calificó los comentarios como “espantosos y extraños”, y pidió a Steve King que renunciara.

JD Scholten, quien anunció a principios de este mes que una vez más tratará de desbancar a King al competir contra él en 2020, dijo que el republicano de Iowa está impulsando una “agenda egoísta” y lo acusó de excusar la violencia.

Por su parte, el senador estatal de Iowa Randy Feenstra, calificó los comentarios de Steve King fueron “extraños”.

“Soy 100% pro-vida, pero los comentarios y el comportamiento extraño del congresista King disminuyen nuestro mensaje y dañan nuestra causa", señaló.

"No podemos permitirnos entregar el 4to Distrito a Nancy Pelosi y sus aliados en el Congreso. El presidente Trump necesita defensores en el Congreso, no distracciones”, aseveró.