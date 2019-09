“Tenemos hambre”: el huracán que ahora resisten los sobrevivientes a Dorian

La cifra de fallecidos a causa del huracán Dorian actualmente es de 43, sin embargo, el ministro de salud de Bahamas, Duane Sands, advirtió que el número final será “impactante”. Dorian ha golpeado de tal forma que, según las autoridades, hay miles de desaparecidos en la zona.

Por otro lado, las estimaciones de las Naciones Unidas señalan que son más de 70 000 personas las que necesitan comida, agua y refugio. Los ‘afortunados’ sobrevivientes han logrado salir del Dorian, pero todavía soportan un huracán mucho más duradero.

Panorama desolador

Dorian ha arrasado con todo en las islas Ábaco, no hay colegios, tiendas, iglesias, bancos ni farmacias, indica El País. Los recursos básicos como el agua también están ausentes.

Lo único que se puede ver son escombros y cadáveres descomponiéndose en medio de todo.

El huracán Dorian azotó las islas Ábaco desde finales de agosto. Foto: Twitter @pabloguimon

Daniel Box, un entrenador de fitness de 30 años, representa a uno de los muchos sobrevivientes de Dorian que ahora sufre sus consecuencias.

“Tenemos hambre, no hemos comido en tres días más que galletas”, cuenta.

Salida del infierno

El día en que el huracán azotó hace una semana las islas Ábaco, Daniel se encontraba en su casa solo. El dormía y despertó al sentir que las aguas rodeaban su cuerpo.

“Salí de casa como pude y me fui, a rato andando, a ratos nadando, a la de mi novia, que estaba con nuestra hija de cinco años”, relata a El País.

Juntos se dirigieron a la casa su suegro, donde al lado de otras 32 personas pasaron tres días refugiándose, pero sin comida ni agua. Ahora se encuentra con su familia esperando, en una carpa improvisada en el aeropuerto privado de Nasáu, que le digan dónde podrán reubicarse.

“Ya no tengo nada, solo la ropa que llevo puesta. No tengo dinero, no sé cómo voy a cuidar de mi familia. No sabemos ni dónde empezar. Consigues llegar lejos en la vida para de repente perderlo todo (...) Solo aspiro a tener un techo para mi hija y mi novia”, declara Daniel Box.

Empezar de nuevo

Velma Nique, de 25 años, es otra de la sobrevivientes a Dorian. Ella y su hija Naomi, de 4 años, esperan junto al aeropuerto ser rescatadas por algún familiar.

Casa en Treasure Cay arrasada por el huracán Dorian. Foto: Twitter @pabloguimón

“Llegar aquí ha sido una pesadilla (...) el despertar fue horrible. Olía a heces, había muchos niños llorando. La gente se desmayaba, todo el mundo empujaba para lograr un hueco”, recuerda.

Velma trabajaba en una tienda de productos de peluquería, pero todo fue saqueado. Ahora solo espera tener un lugar donde empezar de nuevo.