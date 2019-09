Joven quería sorprender a su madre con su llegada, pero esta le dispara por error

Una estudiante universitaria fue herida de bala por su propia madre luego de que esta última la confundiera con un ladrón. Los hechos sucedieron el pasado 6 de septiembre en Ohio, Estados Unidos.

La joven de 18 años había comunicado a su madre que no regresaría a casa, por lo que la señora no esperaba la llegada de nadie. Sin embargo, la universitaria decidió ir de todas maneras a su domicilio para darle una sorpresa a su progenitora.

La estudiante no iba sola, estaba en compañía de su enamorado, informó Unilad. No obstante, solo ella salió lastimada, aunque afortunadamente la herida no fue de gravedad.

Según declararon a las autoridades, la joven decidió abrir silenciosamente la puerta de su casa para intentar impresionar a su madre con su visita. Prosiguió a caminar lentamente junto a su novio, pero la mujer ya había escuchado algunos ruidos.

Fue entonces que creyó que se trataba de un intruso. Cogió un arma que guardaba en caso de emergencias y cuando su hija entró a su habitación, le disparó. La bala le hirió el brazo, pero fue superficial.

La joven se envolvió una toalla para parar la sangre, mientras que su novio llamó al 911 para que sea atendida.

“Mi novia acaba de llegar a casa de la universidad y su mamá no sabía, así que le disparó accidentalmente y no sabemos qué hacer” se oye en el audio de la llamada.

En investigación

El jefe de la Policía a cargo de la investigación señaló que el caso será tratado como cualquier otro que involucra un arma de fuego. La madre será evaluada por el fiscal para decidir si se presentarán cargos o no contra ella.

En tanto, la víctima ha sido ya dada de alta del hospital.