Colectivo vegano que separó a las gallinas de los gallos ‘porque eran violadas’ arremetió contra la pesca: ‘’No es deporte, es asesinato’’ [VIDEO]

El colectivo Almas Veganas de España se caracteriza por su postura radical en defensa de los animales y no duda en expresar su inconformidad por cualquier medio. Hace unos días protagonizaron un hecho curioso que se viralizó en las redes sociales, ya que decidieron separar a los gallos de las gallinas para evitar que ‘’las sigan violando’’.

El video, que generó miles de reacciones – en su mayoría, de burla – mostraba a Fanny, Pilar y Rans, las fundadoras de Almas Veganas, defendiendo ‘’la dignidad’’ de las gallinas’’ y señalaron que el consumo de huevos de granja alienta la explotación de estos animales.

En esta oportunidad, Fanny subió un video desde Susqueda (Cataluña), y tras resaltar la belleza del paisaje, caracterizado por sus aguas tranquilas y frondosa ribera, arremetió contra la pesca.

Les compañeres de @respuestasveganas analizan y comentan el vídeo viral de les gallis!

Muy bien explicado, gracias!https://t.co/1Dn1lRPFFu — Santuario Animal Almas veganas (@AlmasVeganas) August 30, 2019

‘’La caña de pescar es un arma de matar, otra arma más de este sistema opresor para matar animales y utilizarlos como recursos que no necesitamos para nada’’, expresó la activista, en una férrea crítica contra del especismo (discriminación por especie).

Además, expresó que los humanos no necesitan comer carne animal, ni utilizarlos para vestir, ni para experimentos, ni para el entretenimiento. "No necesitamos comer animales. ¿Que están buenos? Pues vale, están buenos, a lo mejor las humanas también. Es que no es justo, un sabor no vale más que una vida’’, comenta en el video publicado en Facebook por LegalFishingWorldWide.

Es menester resaltar que Almas Veganas es un colectivo antiespecista, transfeminista y libertario, y se caracteriza por emplear el lenguaje inclusivo en sus publicaciones, y aseguran que “les animales sienten”.

En la última parte del mensaje, Fanny resalta que los animales tienen derecho a vivir en su hábitat natural y a su manera.

Sarri, Nami, Josu y Alai se acercan curioses después del desayuno a base de verdura fresca y grano ecológico. Les más peques han crecido de forma espectacular y ya han alcanzado el tamaño de les adultes! Entre elles se llevan muy bien. 💜#santuarioanimal #gallos #veganismo pic.twitter.com/V9HpGssxSj — Santuario Animal Almas veganas (@AlmasVeganas) September 5, 2019

“No porque no estén creando ciudades, tecnologías o hablen como nosotras no significa que no tengan sus derechos —como individuos que son— a vivir de este planeta, porque no es nuestro”. “¿Qué nos creemos? ¿Que no tienen sentimientos, que no tienen sistema nervioso, que no tienen ganas de vivir? No nos engañemos, que no te engañen”, finalizó.