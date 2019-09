Vegana causa polémica: “Las gallinas son violadas por los gallos y los pescadores son asesinos”

Esta semana, el colectivo ‘Almas Veganas’ saltó a las plataformas sociales desde España tras la difusión de un video controversial.

Una de sus integrantes, Fanny, despotricó contra la actividad granjera y afirmó que las gallinas eran violadas por los gallos; por ese motivo, en su finca las separaban de acuerdo al sexo.

PUEDES VER Ultrajan y roban a menor de edad a punta de una navaja

“Nosotras tuvimos que separarlos porque no queríamos que las violaran, aunque sea su naturaleza”, dijo en las imágenes, e hizo énfasis en lo “fascista” que es usar animales para el consumo alimenticio.

Bastaron solo unas horas para que el colectivo publicara otro clip, pero esta vez enfilaron sus argumentos contra la pesca.

Rodeada del paisaje del pantano de Susqueda, en Cataluña (España), Fanny calificó a los pescadores de asesinos.

“Como en todos los lugares de este planeta hay especismo (discriminación por especie). La caña de pescar es un arma de matar de este sistema capitalista opresor. Se utiliza para matar animales y utilizarlos como recursos”, enfatizó la activista.

“¿Quién nos creemos que somos? ¿Que el planeta es nuestro? ¿Que los animales son nuestros? Ya está bien. No es un deporte la pesca, es asesinato”, agregó.

Tras cuestionar a las mujeres que no practican el veganismo —“ojalá os pasara a vosotras y sufriérais lo mismo” que los peces—, la lideresa de ‘Almas Veganas’ pidió una reflexión general: “No necesitamos comer animales, un sabor no vale más que una vida”.

“Infórmate sobre el veganismo, sobre el antiespecismo, sal de tu zona de confort, plantéate, revísate y mira, si eres una persona que pesca, plantéate lo que estás haciendo; y no desde tu ego de a mí me gusta es lo que hay, no, ponte en su lugar, empatía, justicia, respeto, que no es tuyo el planeta y no son tuyos los animales”, aseveró.