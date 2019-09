Profesor de 46 años abusó sexualmente de escolar en su propio salón de clases

La Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile, detuvo a un hombre de 46 años acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años, en un colegio de Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Según el testimonio de la víctima, en voz de la fiscal del Juzgado de Garantía, Wendoline Acuña, el docente de iniciales M.A.A.H. se le acercó cuando ordenaba los útiles en su mochila y en plena aula, la tocó por la espalda y le dio unas palmadas, para después realizarle tocamientos de tono sexual en medio del salón.

La menor pegó el grito al cielo, lo que alarmó a una compañera de salón. Ambas quedaron perplejas ante el accionar del profesor, quien ordenó a la víctima cambiarse de sitio.

El Juzgado de Garantía de Chile detalló el testimonio de la víctima. Foto: La Prensa Austral

La niña seguía impactada por lo que vivió y esperó hasta el recreo para contarle a su hermana mayor sobre lo acontecido. Luego – prosigue la fiscal – acudieron a las autoridades del colegio quienes procedieron a denunciar al sujeto.

El acusado fue detenido e imputado de cargos que serán investigados por la justicia de Chile, además de señalar medidas cautelares, como la prohibición de todo tipo de contacto y comunicación con la menor.

“Me quedé afectada. Pensé a cada rato en ese momento si esto me había pasado o no, si debía acusarlo o no, no sabía si me iban a tomar en serio”, indicó la menor a la fiscal, según detalla La Prensa Austral.

El colegio, cuyo nombre no ha sido revelado para resguardar la identidad de la víctima, como detalla el medio chileno, separó al profesor de sus filas mientras se realiza la investigación judicial.

Cabe resaltar que el acusado declaró ser inocente y tendrá que demostrarlo en el juicio, que durará tres meses.