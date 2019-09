Investigan a congresista por ‘delitos de odio’ tras compartir versos de la Biblia en Facebook

Una política cristiana de Finlandia está bajo investigación por un presunto ‘crimen de odio’, ya que compartió en Facebook unos versículos de la Biblia con el fin de criticar a una iglesia que apoyó las celebraciones del Orgullo LGBT en su país.

Päivi Räsänen, congresista demócrata cristiana, mostró su rechazo a la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia (ELCF) después de que esta participara en los eventos del Orgullo LGBT que tuvieron lugar en Helsinki, en junio.

En una publicación en la red social Facebook, Räsänen acompañó su cuestionamiento con una imagen de Romanos 1:24-27, versículos que tildan de “vergonzosas” las relaciones entre personas del mismo sexo.

Tras esta publicación, la policía comenzó a investigarla por una presunta incitación contra las minorías sexuales y de género.

“La policía proporcionará más detalles una vez que las investigaciones se hayan completado o presentado a un fiscal para que considere los cargos”, dijo el oficial del Departamento de Policía al Helsinki Times.

La publicación en Facebook de las imágenes del texto religioso estuvieron acompañadas por las palabras de Räsänen: “¿Cómo puede la fundación doctrinal de la iglesia, la Biblia, ser compatible con el levantamiento de vergüenza y pecado como motivo de orgullo? #LGBT #HelsinkiPride2019″.

Curiosamente, Räsänen es miembro de la ELCF y está casada con un pastor de la iglesia.

“No estoy preocupado por mi parte, ya que confío en que esto no pasará al fiscal. Sin embargo, me preocupa si citar la Biblia se considera incluso “levemente” ilegal. Espero que esto no conduzca a la autocensura entre los cristianos. ROM. 1: 24–27 ", tuiteó la congresista a mediados de agosto.

Las famosas escrituras del libro de Romanos dicen lo siguiente:

24 Por lo tanto, Dios los entregó en los deseos pecaminosos de sus corazones a la impureza sexual por la degradación de sus cuerpos entre sí.

25 Intercambiaron la verdad sobre Dios por una mentira, y adoraron y sirvieron cosas creadas en lugar del Creador, a quien se elogia para siempre. Amén.

26 Debido a esto, Dios los entregó a lujurias vergonzosas. Incluso sus mujeres intercambiaron relaciones sexuales naturales por otras no naturales.

27 Del mismo modo, los hombres también abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se inflamaron de lujuria el uno por el otro. Los hombres cometieron actos vergonzosos con otros hombres y recibieron en sí mismos la penalidad debida por su error.