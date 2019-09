Al menos cinco muertos y más de cuatrocientos enfermos por consumo de cigarrillos electrónicos

La cura resulta más mala que la enfermedad. Autoridades sanitarias de Estados Unidos comunicaron que al menos cinco personas murieron por enfermedades pulmonares relacionadas al consumo de cigarrillos electrónicos.

Hasta la fecha se conocía del deceso de dos personas por este mal, y con el paso de los días, se reportaron nuevas pérdidas en los estados de Indiana, California y Minnesota, según El País.

Se estima que el número de personas que sufren de problemas pulmonares crónicos, a partir del vapeo, ascendió a 450. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles estima que en su localidad hay 12 casos, y 33 estados han exigido a los consumidores detener el uso de estos cigarrillos electrónicos.

El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades estudiará la causa de las muertes por consumo de cigarrillos electrónicos, que eran vistos como una solución al tabaquismo. Foto: iStock

El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades ha iniciado los estudios para dar con la causa de las muertes vinculadas al vapeo, que, en una primera instancia, era visto como una solución al tabaquismo.

Algunos investigadores señalan que las recargas de marihuana, ofertadas en el mercado negro, sería uno de los componentes que afecte a los dispositivos, ya que los departamentos de salud de Estados Unidos han registrado un aumento de casos ligados al consumo de THC, una droga psicotrópica compuesta por acetato de vitamina E.

“Hay que tener en cuenta que cuando se usa estos dispositivos con otros productos químicos (…) No se sabe todo lo que se inhala y el daño que estas sustancias puede causar”, expresó a los medios locales Kris Box, responsable de salud pública en Indiana.

Autoridades de Estados Unidos exigieron a la población detener el consumo de cigarrillos electrónicos. Foto: Difusión

La gravedad de los síntomas

Los pacientes que acudieron de emergencia, mostraron dificultad para respirar y un severo dolor en el pecho, al igual que vómitos, diarrea, fiebre y fatiga crónica.

Además, las personas diagnosticadas con este mal, presentan un tipo de neumonía producida por la grasa acumulada en sus pulmones, tras el consumo de acetato de vitamina E. Incluso algunos quedaron en cuidados intensivos al no poder respirar por su cuenta.

Cabe resaltar que algunos de los pacientes usaron cigarrillos electrónicos de nicotina, lo que ha llamado la atención del Congreso de Estados Unidos, que investiga a los principales fabricantes de estos dispositivos.

“Aunque sea necesario investigar más para determinar qué agente o agentes del vapeo son responsables, con toda claridad hay una epidemia que clama por una respuesta urgente”, escribió David C. Christiani, médico de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en la revista New England Jorunal of Medicine.