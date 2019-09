Descubren robo masivo de luz dentro de exclusivo barrio donde viven famosos

Gran indignación en el pueblo de Argentina. La policía y una operadora de energía eléctrica descubrieron el masivo robo de luz dentro de un barrio exclusivo llamado La Lomada, en Pilar, una zona norte del Gran Buenos Aires.

Durante una operación de rutina por parte de la empresa Edenor, se descubrió que la menos 19 mansiones particulares y una en un espacio común dentro country cerrado, donde viven famosos y funcionarios argentinos, tenían conexiones eléctricas clandestinas.

El director del operativo declaró que se realizó la visita de rutina el primer jueves de septiembre porque se presentaron varios reclamos de zonas colindantes a causa de la baja tensión de fluido eléctrico.

“Fue un operativo de rutina, pero fuimos a ese country porque había reclamos por baja tensión. Buscando los motivos nos encontramos con un caso visual de fraude; cuando llegamos a los 10 nos dimos cuenta de lo difícil del tema y se hizo un operativo para confirmar todo. Es un caso muy complejo que requiere de escribanos y policía. Duró más de 10 horas”, dijo portavoz Edenor.

📝🔔COMUNICADO: Realizamos 20 denuncias penales por robo de energía en un country de Pilar, km 45 de autopista Panamericana, prov. de Buenos Aires. La presentación judicial es por la detección de 19 viviendas y un espacio común del barrio con diferentes fraudes eléctricos. (...) pic.twitter.com/bMg3pw8ZKW — Edenor Clientes (@EdenorClientes) 5 de septiembre de 2019

Además, la empresa detalló en un comunicado de prensa que el robo de energía es un delito de acción pública, ya que se manipula la red. Esta infracción tiene penas de hasta 6 años de prisión.

Por el momento, la compañía de luz ha realizado denuncias penales y una administrativa por la que solicitan el pago de 1 247.000 pesos en deudas atrasadas.

Además, portavoz de Edenor en Argentina dijo: “si bien no hay ningún apellido conocido, eso no significa que las casas no pueden estar a nombre de otra persona y se las alquile”.

A partir de los múltiples fraudes, se retiraron los medidores manipulados y las conexiones clandestinas que registraban menos consumo que el real.