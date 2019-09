Nahir Galarza, la joven que asesinó a su novio, quiere llevar el crimen a los cines

Nahir Galarza, la joven argentina que desde el año pasado cumple cadena perpetua por asesinar a balazos a su novio, confirmó que ha recibido una propuesta para participar en una película sobre su vida, y que si bien antes no estaba interesada, ahora la idea “la seduce”.

Nahir indicó que el año pasado se contactaron con ella “para una película o algo parecido”, en un diálogo con el portal Ahora, desde la Unidad Penal 6 de Paraná (provincia de Entre Ríos, Argentina).

PUEDES VER El cártel que practicaba el canibalismo y cuyo fundador ‘resucitó’ tres veces de la muerte

Sin embargo, la joven presidiaria sostuvo que una serie o una película producida “sin hablar” con ella primero “será todo una mentira”.

Cuando tenía 19 años, a finales de 2017, la joven mató a su novio Fernando Pastorizzo de dos tiros, uno en el pecho y otro en la espalda, usando el arma de su padre policía.

Nahir Galarza fue condenada a cadena perpetua el 3 de julio de 2018. Foto: La Nación.

Nahir Galarza recordó que ya se hizo un libro sobre el caso, sin su consentimiento. Por lo que se refiere en un tono displicente a los interesados en realizar producciones a sus espaldas. “¿Qué van a decir? Capaz que ya lo están haciendo y yo ni me enteré”, añadió.

PUEDES VER Abrió la puerta y vio a su exnovia en plena intimidad con otro: terminó apuñalado

Hace unos días, surgió el rumor sobre una película biográfica o serie debido a un tuit del manager y exvocero de la familia Galarza, Jorge Zonzini.

Las productoras se interesan en producir el "Caso Nahir" fundamentalmente por el enorme debate que he creado en la región. Ven a 2 padres narcisistas y violentos, a 2 madres sumisas (VG) y por ende a 2 chicos sin estructura como chivos expiatorios de la Gran Farsa Socio/Familiar. pic.twitter.com/FZ99cfGAhl — jorge zonzini (@JorgeZonzini) September 3, 2019

“!Ah! Pero no le den bola, yo no hablo con él; inventa cosas para que le den bola. Ahora no me han dicho nada", se pronunció Nahir sobre el rumor.

Sin embargo, no descartó su interés en una producción en la que ella pueda participar. Ella resaltó que antes “no quería contar nada”.

Nahir Galarza, ahora de 20 años, cumple condena por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja.