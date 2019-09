Desapareció tras ir a una cita por internet, un mes después la encontraron cautiva en un camión

El hecho ocurrió en Estados Unidos, cuando una mujer fue encontrada dentro de un camión luego de una cita por internet en Iowa.

Amber Garrison de 26 años estuvo desaparecida durante un mes. Su madre reportó la ausencia de la joven el pasado 9 de agosto, pero no tenían noticias de ella desde el pasado 19 de julio.

Garrison, oriunda de Nueva York, se comunicó con su madre a través de la red social de Facebook, en donde le pidió que retirara la denuncia de desaparición. Sin embargo, no le comunicó donde se encontraba hasta que llamó al 911 desde un estación de Iowa el pasado 31 de julio, reseño The New York Post.

El jefe de la policía de Stuar en Iowa, David Roha, informó que “ella alegó que había sido secuestrada y que estuvo en la cabina de un semi camión con un conductor durante aproximadamente seis semanas en todo el país, en varios estados diferentes. En algún momento de la mañana del sábado, pudo salir (…) e ir a la tienda, donde hizo la llamada al 911″.

Según cuenta la mujer, James Smith Jr la secuestró en una parada de camiones en Panisilvania a principios del mes de julio.

“Originalmente había conocido a este chico en un sitio web de citas. Se había reunido con él para una visita consensuada. Y ahí fue donde comenzó. Eso fue hace aproximadamente seis semanas. Y ella ha estado con él desde entonces”, dijo Reha.

El secuestrador la amenazó con un arma y no la dejaba comunicarse con su familia.

Las autoridades detuvieron a Smith y actualmente enfrenta una serie de cargos en el que está incluido el secuestro y acoso en primer grado.

El oficial dijo que había recibido la llamada de Garrison, pero no pudieron escuchar lo que decía, hasta que habló desde una tienda en una gasolinera.

Más tarde la policía de Estados Unidos logró rescatarla.

“Nuestro objetivo es que las ubicaciones de Casey sean un lugar seguro para todos y estamos extremadamente orgullosos de los miembros del equipo de nuestra tienda en Stuart y las acciones que tomaron para ayudar a Garrison”, dijo un portavoz de Casey.