Recogía cartón en las calles, apareció en televisión y su vida cambió drásticamente [VIDEO y FOTOS]

Emilse Martínez, una joven argentina de 24 años, es una de aquellas personas que no enseñan que, en la vida, pese a que se puede tener muchos problemas y carencias, con mucho esfuerzo, se puede romper las barreras para lograr superarse.

Ella se fue de casa a los 14 años por problemas con su padre, sin haber concluido el colegio. Solo consiguió trabajo como recicladora, en donde muchas veces pasó hambre: “La gente era más generosa antes, te daban comida, ahora la tiran en la basura”, le contó a Infobae cuando se dedicaba a recoger cartones en la calle.

Se hizo conocida en Argentina tras ganar 300 000 pesos (aproximadamente 5300 dólares ó 18 000 soles) en el programa de concurso “Quién Quiere ser Millonario”, tras lo cual llamó la atención de cientos de personas quienes le escribieron cientos de mensajes en las redes sociales.

Pero hubo uno muy especial. “Me escribieron de Recursos Humanos de Swiss Medical. Me convocaron para entrevistarme. Hice el apto físico y el psicotécnico. Y hace unos días recibí un correo que decía que había quedado seleccionada. ¡Pegué un salto de la emoción! Y le grité la noticia a mi marido”, dice en el video de la entrevista a Infobae.

Ella dio detalles al referido medio de comunicación sobre su primer día de trabajo. “Me levanté a las 3:30 de la mañana para salir 3:50. Tomé el colectivo 327 a las 4:15 y me bajé en Paso del Rey. De ahí me subí al tren hasta la estación Once. Agarré el subte con combinación hasta llegar a la estación Palermo, que queda a dos cuadras de acá. Entré al sanatorio a las 6:20”.

“No me avergüenzo de haber revuelto la basura. Es un trabajo y hace bien al medioambiente. Vergüenza es robar. Sin embargo, después de diez años, quería otra cosa para mí. Me están dando una oportunidad enorme. La voy a aprovechar. Mi vida está cambiando”, aseguró Emilse Martínez.

Ella terminó la secundaria los 21 años por la necesidad de trabajar, y este año se anotó en la Tecnicatura Superior en Enfermería en el Hospital Vicente López de General Rodríguez, donde concluirá sus estudios en la carrera que hoy le permite por primera vez en su vida tener un sueldo fijo.

“Voy miércoles y jueves, de seis de la tarde a diez de la noche. Y los sábados hago el teórico, en el ITS de Moreno. En dos años y medio me recibo”. Además, habló del destino del dinero que ganó en el programa de televisión. “Será para arreglar mi casa, Silvio (su esposo), será el encargado de las reformas. Mi objetivo es que Selena Angelina (su hija de un año y nueve meses) crezca en un hogar “calentito y cómodo”.