Multimillonario Elon Musk rompe su silencio sobre los extraterrestres y los secretos del Área 51

Elon Musk, fundador y director ejecutivo de Tesla y SpaceX, aseguró tener acceso a la información que EE. UU. ‘oculta’ sobre el Área 51, la base militar protagonista de los viejos rumores sobre contacto con extraterrestres.

En el marco de la Conferencia Mundial sobre la Inteligencia Artificial, que se celebró la semana pasada en Shangái (China), el magnate de la tecnología le dijo a los asistentes todo lo que sabía sobre este ‘secreto’ que EE. UU. habría ocultado a la opinión pública.

“Hay personas por ahí que piensan que hemos encontrado extraterrestres. Créanme, lo sabría: no lo hemos hecho”, dijo Musk. Sin embargo, sorprendió a los presentes con su revelación sobre una zona aún más desconocida.

“La gente me pregunta si he estado en el Área 51. Ok, por favor. SpaceX tiene en realidad el Área 59, y es ocho [puntos] mejor que el Área 51”, aseguró el multimillonario, aunque no brindó más detalles sobre esta zona.

Ingreso al Área 51, la base militar restringida de EE. UU. Foto: ABCnews.

La única vez que Elon Musk se refirió al Área 59 de SpaceX fue a mediados de julio, en una publicación en su cuenta de Twitter: “SpaceX tiene el Área 59”, decía acompañado de una imagen cómica sobre extraterrestres.

Musk también se refirió a la importancia de las futuras misiones de exploración en Marte, ya que, según su conocimiento -o intuición-, existe “una cierta probabilidad irreductible de que algo le pueda pasar a la Tierra".

Por ello, el magnate exhortó a la humanidad a trabajar en la elaboración de tecnología que nos lleve a colonizar otros planetas.

“Esta es la primera vez en los 4500 millones de años de historia de la Tierra que es posible extender la vida” fuera del planeta, señaló. Además, enfatizó que “esta ventana” será accesible “por un corto espacio de tiempo”.