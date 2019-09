Universidad aplicará el lenguaje inclusivo en todas sus sedes y facultades

Un grupo de alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, logró que el Consejo Superior de su casa de estudios apruebe por unanimidad el proyecto de uso del lenguaje inclusivo, siendo esta la primera institución superior del país en implementarlo en todas sus escuelas, facultades y hasta colegios preuniversitarios.

Acorde a esta decisión, se elaborará el primer manual universitario de recomendaciones de uso de lenguaje inclusivo, que estará a cargo de los miembros del Consejo Superior de la universidad, representantes de la Facultad de Lenguas, entre otros.

Los Estudiantes por la Universidad Pública que presentaron la solicitud para la implementación del lenguaje inclusivo, intentaron en un inicio que se incorpore el uso de la "x" y la "e" como definición de un género universal, sin embargo, luego de un consenso con las autoridades, se desestimó este pedido.

Así lo confirmó la decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. "El proyecto recomienda el uso de un lenguaje inclusivo, no discriminatorio, pero no significa para nada el uso de la e, la x y el @. Para lograr este importante consenso, los estudiantes depusieron esa pretensión, que habían propuesto al inicio. No íbamos a recomendar salir de la norma”, señaló.

Por su parte, el sector de los estudiantes a favor de esta decisión señalaron que la medida es una avance en “la conquista y la ampliación de derechos que le han sido negados repetidamente a las mujeres y la comunidad LGBTIQ+”

Si bien la resolución no obliga a utilizar el lenguaje inclusivo, dejará sentada las sugerencias para su uso. “Sirven para aquellas (dependencias) que están pensando en evitar el uso del masculino, que tengan a mano un montón de ejemplos. Además, cuando hablamos de inclusión, hablamos de todas las personas que hay a nuestro alrededor. El lenguaje incluyente es una forma de pensar en clave de inclusión”, explicó Pérez.

Trascendió que estas recomendaciones deberán ser implementadas según el criterio de cada facultad y docente, dependiendo del tipo de disciplina que se dicte, siendo para algunas menos complicada que para otras.

El último quince de agosto, un antecedente similar sucedió en la Universidad Nacional de Rosario. En esa ocasión la Facultad de Psicología de dicha casa de estudios aprobó el lenguaje inclusivo en sus comunicados institucionales y producciones académicas.