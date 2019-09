Mujer vegana demanda a sus vecinos por el olor de las carnes que cocinan

Una vegana decidió llevar a sus vecinos ante la Corte Suprema debido al olor a carne y pescado que sus parrillas desprenden. La mujer, que vive en Girrawheen, al norte de Perth, en Australia, aseguró que su vida era tranquila hasta que ellos decidieron instalar una barbacoa en su jardín.

El tribunal ha rechazado su demanda, pero Cilla Carden asegura que tomará otras acciones legales. Esto, debido a que no solo se queja por el olor de las parrillas, sino también por el humo del cigarrillo, la luz y los ruidos de los hijos de sus vecinos.

Según declaraciones que la mujer vegana hizo a Nine News Perth, la disputa en curso le ha robado la calidad de vida.

“Lo pusieron allí (la parrilla) para que huela a pescado, todo lo que puedo oler es pescado”, comentó. “No puedo disfrutar de mi patio trasero, no puedo salir”, agregó Carden.

Demanda rechazada

La denuncia hecha por Carden inició en el 2017. Desde entonces ha peleado la demanda, pero la Corte decidió desestimarla en agosto del 2019.

“A la señora Carden se le dio una oportunidad justa para presentar su caso, y los miembros del tribunal condujeron los procedimientos de manera justa y apropiada”, aclaró el presidente supremo Peter Quinlan.

Asimismo, alentó a los vecinos a “dirigir sus acciones hacia la resolución de sus diferencias lo mejor que puedan”.

Los residentes cercanos a la mujer vegana agregaron a Nine News que no era la primera vez que ella presentaba una queja de este tipo. Si bien no llegó a los tribunales, antes uno de los vecinos ya había quitado su parrilla y prohibió a sus hijos que jugaran baloncesto en el jardín debido a esto.

“Se demostró que las demandas de la señora Carden no eran razonables y fueron en detrimento de la capacidad de los otros propietarios de disfrutar de sus lotes de manera aceptable”, comentó otro de los vecinos.