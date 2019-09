Bromeó con su muerte tras perderse en el bosque y su cadáver fue encontrado en un acantilado [VIDEO]

Tras haberse perdido durante una excursión por el Ponte Tibetano devall val Sorda, un lugar en Verona, Italia, Gabriele Puccia bromeó en Instagram con la posibilidad de su muerte y mandó un mensaje a todas las personas a quienes lastimó e hizo daño.

Sin embargo, la broma se volvió real. Luego de una incansable búsqueda, un equipo de rescatistas halló su cuerpo al fondo de un acantilado, a orillas del río Mondrago, el último sábado 31 de agosto.

Según medios de Italia, la travesía de Gabriele Puccia comenzó un día antes. El joven de 27 años que vivía en la ciudad de Pegognaga en la provincia de Mantua, había ido solo al recorrido por el Ponte Tibetano devall val Sorda.

Era la primera vez que se animaba a realizar una actividad de este tipo, algo que le había recomendado hacer a su hermana desde hace un tiempo. Por esa razón Puccia le mandaba fotos mientras caminaba por la montaña.

Hasta que en un momento se dio cuenta de que estaba perdido. Entonces, sin perder la calma volvió a agarrar su celular y se grabó para sus seguidores de Instagram.

“Cretino de mí, que no puse la localización en el mapa [...] En caso de ir todo mal, pido disculpas a las personas a las que le hice daño, también me disculpo con los que me traicionaron. Si todo va mal, pues me despido. Adiós”, fue lo último que dijo antes de caer de un acantilado de 10 metros de profundidad.

Después del video publicado en Instagram ya no tuvo ningún tipo de actividad en redes.

A la mañana siguiente, el cadáver del joven nacido en Italia y graduado en fisioterapia fue encontrado a la orilla del río Mondrago. Su familia aún no ha emitido un pronunciamiento.