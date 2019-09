Hermanos violan y asesinan a niña de 6 años, y la madre se deshace del cuerpo

Una niña de 6 años fue abusada sexualmente en grupo por dos hermanos de 15 y 12 años, en el estado de Uttar Pradesh, en la India. La menor después fue estrangulada por los adolescentes.

Según informó The New Indian Express, la niña había desaparecido mientras jugaba cerca de la casa de los acusados. La familia de la víctima comenzó a preocuparse porque ella no regresaba e iniciaron su búsqueda con ayuda de la Policía.

Los agentes señalaron que la operación se realizó durante toda la noche y el cuerpo fue hallado al día siguiente sin vida a 200 metros de la casa de los hermanos.

Complicidad familiar

El oficial de la estación de policía de Phoolbehad, Shyam Narain Singh, declaró a los medios que los adolescentes habían atraído a la niña a su casa con un dulce. Ellos se dedican a recolectar desechos y durante su trabajo se encontraron con la menor y se la llevaron.

Luego de violarla y estrangularla, la madre de los atacantes los descubrió. Sin embargo, decidió encubrir a sus hijos y los ayudó a deshacerse del cuerpo.

En tanto, los hermanos confesaron su crimen y fueron detenidos por la Policía junto a la madre. A ellos se les acusa del delito de asesinato e intento de desaparición de pruebas, según el Código Penal indio y la Ley de Protección de los Niños contra Delitos Sexuales.

Epidemia de violación infantil

India es un país que lucha contra el abuso infantil. A principios de agosto se registró también un caso atroz en el que una niña de apenas 3 años fue secuestrada mientras dormía con su madre en una estación de ferrocarril.

Luego fue encontrada decapitada con signos de haber sido agredida sexualmente. Según la Policía, la menor fue víctima de una violación grupal.