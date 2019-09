Es tetrapléjico y actor gay de cine para adultos: “Fuera de mi silla de ruedas, soy como todos”

Kenneth Connin tiene 28 años y vive con tetraplejía desde hace una década, luego de sufrir un accidente de tránsito.

Perdió el movimiento de sus piernas, brazos y otras partes del cuerpo; pero sus ilusiones se mantuvieron intactas.

En su biografía de Instagram, se describe como un “chico de gran corazón en un mundo de corazón pequeño”.

Es homosexual, vive en Portland, una ciudad del estado de Oregón, en Estados Unidos, y su historia ha dado la vuelta al mundo luego de debutar en el cine para adultos: un sueño que ha perseguido desde su adolescencia.

Ojos verdes, lentes cuadrados, siempre con camisas ligeras, Kenneth Connin ha roto estereotipos y quiere llevar un mensaje poderoso: la discapacidad y la sexualidad son compatibles.

Sobre todo porque él ha palpado la discriminación cuando buscaba citas a través de la aplicación Grindr.

Kenneth Connin debutó en el cine para adultos dedicado a la comunidad gay. Foto: Instagram.

"Me decían: lo siento, no eres mi tipo, no me me gustan los chicos en sillas de ruedas o simplemente me bloqueaban”, contó Kenneth Connin a la revista Out, dedicada a la comunidad LGBTI.

Su debut en la industria porno fue gracias a la productora Himeros: en la cinta, comparte escenas con la estrella de la industria, Pierce Paris.

La película se estrenó a inicios de agosto, dura 16 minutos y se titula ‘Facef*ck Me’.

Su descripción oficial dice:

“Este es un vídeo sobre dos hombres con una conexión caliente e íntima. Kenneth disfruta cuando los hombres se besan, tocan y se burlan de su cuello, cara y orejas. Pero lo que realmente le encanta es un profundo, duro y agresivo ataque a la cara. Y hoy, eso es exactamente lo que obtendrá. Este video muestra a Kenneth Connin y Pierce Paris. Fue creado con la consulta de Andrew Gurza”.

La grabación, según dijo, fue muy natural: "Era lo que quería... esperaba era sentirme un poco incómodo y fuera de lugar, pero hicieron un gran trabajo para asegurarse de que me sienta como cualquier otra persona”.

Kenneth Connin agrega que “fuera de mi silla de ruedas, soy como los demás”.

“Que alguien tenga una discapacidad no significa que ya no tengan una vida sexual”, dijo al magazine Out a lo largo de un testimonio emotivo.

Para Kenneth, muchas personas con discapacidad se sientes “incómodas” cuando les preguntan cosas como “¿qué te pasa?”, en lugar de “¿cómo puedo hacer que tu cuerpo se sienta bien?”.

“Deberías tener el mismo diálogo que tendrías con cualquier otra persona. Tienes misma conexión humana, pero eso se pierde muy fácilmente”, señaló.

Kenneth Connin no quiso emplear un seudónimo comercial para firmas sus películas: se siente orgulloso de su trabajo y de quién es.

Desde el debut en el film erótico, ha recibido elogios y mensajes de personas que, como él, quieren abatir el estigma de que la sexualidad se disfruta de una sola manera.

“Hay muchas personas con discapacidad que tal vez no quieran ese foco directo sobre ellas, pero les gustaría tener una comunicación más abierta sobre el sexo y la discapacidad, que no se trate de un simple fetiche", finalizó.

¿Qué es tetraplejía?

La tetraplejía o cuadriplejia es un signo clínico por el que se produce parálisis total o parcial de brazos y piernas causada por bien un daño en la médula espinal, específicamente en alguna de las vértebras cervicales.