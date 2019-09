Repartidor de empresa por delivery es denunciado por acoso a una menor

La madre de una menor de 13 años denunció en redes sociales a un repartidor de comida por enviar mensajes de acoso a su hija. El acusado pensaba estar comunicándose con la niña, si saber que el teléfono al cual esta escribiendo era realmente de la mujer.

El incidente inició cuando la menor bajó a recibir un pedido que había realizado su madre desde un aplicativo móvil. Según relató la propia mujer para un medio local, la menor vestía su uniforme escolar y recogería la comida en presencia de un empleado del edificio.

PUEDES VER Graban a repartidores de empresa por delivery manipulando y comiendo pedidos de los clientes [VIDEO]

“Le pedí a mi hija de 13 años, que aún vestía con uniforme escolar, que bajara a buscar la compra. No me preocupaba pues haría la transacción en presencia del conserje. Acto seguido, ella llega, me lo deja en la cocina y le pregunto si está todo bien y me dice que sí”, señala en su relato.

Luego de una hora de este suceso, la madre recibe en su WhatsApp el siguiente mensaje: “Sabes me disculpa mi mensaje, pero eres linda como la naturaleza. Soy el que te llevó el pedido”. A lo que la mujer decide preguntarle quién era y le responde: “El que te llevó tu pedido”.

Mensaje de WhatsApp enviado por el repartidor a la madre de la menor.

Ante esta situación, la mujer decidió confrontarlo con un mensaje que hizo público junto a su denuncia. "Le respondí inmediatamente que hablaba con la mamá de la niña y que era una menor de edad. No pidió disculpas, de hecho no me bloqueó inmediatamente, lo que demuestra que no le importó”,

Trascendió que la madre, que decidió no hacer público su nombre, sostuvo una reunión con representantes de la empresa que brinda el servicio de reparto de comida por delivery, quienes se comprometieron a mejorar algunas de sus políticas.

Denuncia realizada por la madre de la menor en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la mujer aseguró que presentará una denuncia en la fiscalía.